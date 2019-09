Autore:

Lorenzo Centenari

THE CAMPERIST Citroen e il camping, una storia d'amore che affonda le radici al secolo scorso, e che ora trova nuova linfa grazie a soluzioni sempre più versatili, tecnologiche, confortevoli. Al Salone del Camper 2019, di scena a Fiere di Parma fino a domenica 22 settembre, allo stand del Double Chevron ecco SpaceTourer The Citroenist Concept, inoltre Adria Matrix Axess 670 SC, infine un altro prodotto su base Jumper, P.LA. Siena 397. Rapida infarinatura.

PICCOLO GRANDE VAN SpaceTourer The Citroënist Concept è un van moderno e dalla forte personalità. Il nome è un omaggio ai fan della marca, dalla quale eredita tutto il Dna: una silhouette grafica e di carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer, questo concept di camping car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato con Pössl. Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso ufficio, connesso. Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The Citroënist Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero. Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande libertà di movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi. Il posto di guida riprende tutte le qualità del modello di serie: comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort, spaziosità a bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di connettività, come ad esempio Head up Display a colori, Active Safety Brake, sistema di navigazione Citroën Connect Nav e Mirror Screen. La motorizzazione è il diesel BlueHDi 150 S&S.

JUMPER TRANSFORMER La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è dunque Adria Matrix Axess 670 SC, realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi 140 S&S. Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di lunghezza, 2,299 metri di larghezza e 2,810 metri di altezza esterna. L’allestimento interno offre un ambiente confortevole e spazioso, caratterizzato da sedili guida “captain chair” girevoli completamente e integrati nella dinette, un’ampia zona letto in posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio. La dotazione è completata da Cruise Control con limitatore di velocità, Intelligent Traction Control, climatizzatore manuale, sistema controllo pressione pneumatici, quadro strumenti cromato e chiusura centralizzata. Prezzo al pubblico a partire da 53.500 euro.

BY GIOTTILINE Il Salone del Camper rappresenta infine l’occasione per la presentazione della realizzazione di P.L.A. Camper, brand che vanta una lunga collaborazione con Citroën, e che da quest’anno commercializza i veicoli sul mercato italiano con il marchio Giottiline. Il modello Siena 397 è a sua volta sviluppato su base Jumper Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S e si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, con la zona giorno ben separata dalla zona notte, dinette face to face, letto centrale con bagno e doccia separati. Prezzi da 47.800 euro.

DOPO L'ACQUISTO Prodotti, ma anche servizi. Il pacchetto Assistenza Camper comprende 2 anni di assistenza stradale internazionale, valida in caso di guasto meccanico o elettrico, soccorso sul posto o traino, veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo, costi di trasporto, proseguimento del viaggio o rientro a domicilio, spese di alloggio, recupero del veicolo riparato o rimpatrio del veicolo non riparato, prolungamento dell’assistenza fino alla data della successiva manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata Citroën. I servizi di Estensione di garanzia Citroën Jumper prevedono invece l’estensione della garanzia costruttore fino a 7 anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa, un prezzo speciale riservato ai clienti Camper Citroën con eventuale supervalutazione del veicolo in caso di rivendita, la manutenzione semplice, programmabile online, secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti, manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km (in base alle condizioni di utilizzo), cinghia di distribuzione ogni 150.000 km (o 10 anni).