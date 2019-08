Autore:

La redazione

SEMPRE LA SOLITA STORIA Viviamo in un mondo in cui i SUV trascorrono la maggior parte del tempo in città. Li compriamo e poi li usiamo per andare a fare la spesa. Sparcarsi le ruote? Al massimo alla ricerca di un parcheggio azzardato. E' da qui che nasce la trovata pubblicitaria di Citroen UK

LA SFIDA Una C5 Aircross impegnata ad affrontare la strada più ripida del mondo, si avete capito bene. All'inizio di quest'anno, Ffordd Pen Llech ad Harlech, in Galles, è stata ufficialmente annunciata dalla Guinness World Records come la strada più ripida del mondo.

CHE SFIDA! La sfida sembra banale ma dobbiamo considerare che stiamo parlando di un modello che viene venduto solo con la trazione anteriore. Il tentativo di conquistare la strada tortuosa che ha una pendenza fino al 37,5% non è quindi un'impresa da poco.

LA TECNOLOGIA Una conquista che però Citroen C5 Aircross ha effettuato in discesa e non in salita. Grazie all'aiuto di sistemi come il Grip Control e l'Hill Descent Assist che hanno permesso una discesa sicura e facile, visto che l'auto riesce a gestire autonomamente la velocità senza bisogno, da parte del guidatore, di agire sul freno (per velocità inferiori a 19 km/h).

PECCATO PER IL VIDEO Anche le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions hanno dato il loro contributo gestendo al meglio compressione e rimbalzo delle ruote nei passaggi più stretti. Peccato solo non ci sia un video dell'evento.