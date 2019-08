Autore:

Federico Sardo

GIUNGLA URBANA Citroen C1 Urban Ride è una nuova versione del fortunato modello compatto della Casa francese. Si tratta, come si può intuire sin dal nome, di un'auto pensata per la città; una città vissuta però con un certo spirito avventuroso e dinamico, come suggeriscono per esempio le caratteristiche protezioni della scocca. Ma andiamo a osservarla più da vicino.

LE MISURE E IL MOTORE Disponibile in versione berlina 5 porte o nella versione Airscape con tetto in tela apribile, Citroen C1 Urban Ride è un'auto di dimensioni compatte (3,46 m di lunghezza) e maneggevole (4,80 m di raggio di sterzata), con un bagagliaio che varia tra una capacità di 196 e 780 litri, a seconda della configurazione dei sedili posteriori. Citroën C1 Urban Ride è equipaggiata con una motorizzazione 3 cilindri di ultima generazione (abbinata a un cambio manuale con sistema Stop&Start) che risponde alla normativa Euro 6.2.

GLI ESTERNI Per quanto riguarda gli esterni, la personalizzazione Urban Ride si distingue per sportività grazie agli ampi passaruota con allargatori dei parafanghi Nero Mat, agli adesivi sui vetri laterali posteriori e sulle porte firmati Urban Ride, ai retrovisori bianchi e ai cerchi in lega a 15'' Planet Black. Le colorazioni disponibili sono sei: bianco Polar White di serie oppure, in opzione, rosso Love Red, blu Calvi, grigio Silver, grigio Graphite, nero Ink Black. Il tetto arriva di serie dello stesso colore della carrozzeria, ma può essere scelto come optional nella versione nero Ink Black dai toni più aggressivi.

EQUIPAGGIAMENTO Basata sulla versione Shine di C1, già ricca di equipaggiamenti, Urban Ride offre di serie un sistema audio MP3 4 HP con comandi al volante, il kit vivavoce basato su tecnologia Bluetooth e una presa USB. Propone anche una serie di tecnologie come il Touch Pad da 7’’e il Mirror Screen per duplicare la schermata dello smartphone. La videocamera posteriore è disponibile come optional. Sempre in opzione si può personalizzare C1 Urban Ride anche con il Pack Auto (che comprende climatizzazione automatica, accensione automatica dei fari anabbaglianti e Keyless Access&Start) e con l'Active City Brake (che include frenata automatica, allarme di superamento della linea di carreggiata e riconoscimento dei limiti di velocità).

PREZZI E DISPONIBILITÀ Citroen C1 Urban Ride è già disponibile nei canali di vendita Citroen a un prezzo per il mercato italiano di 13.800 euro per la versione base, e di 14.850 euro per la versione Airscape con il tetto apribile.