Autore:

Giulia Fermani

CITROEN C1 ELLE Dopo la Citroen C3 Elle Citroen si dedica al lancio di due serie speciali per celebrare la nuova gamma 2018 della piccola C1. Dopo la serie speciale C1 Urban Ride, infatti, ora amplia la sua offerta con la nuova serie speciale C1 Elle. Frutto della collaborazione con la rivista Elle, questa Special è già ordinabile in Italia a partire da 13.250 euro. Disponibile sulla berlina 5 porte, Citroen C1 Elle ha un motore benzina VTi 72 a prova di normativa Euro 6.2 e abbinabile a un cambio manuale o a un cambio manuale pilotato (ETG).

CITROEN C1: DUE SPECIAL NEL 2018 Apprezzatissima dagli Italiani per il suo essere compatta (3,46 m di lunghezza) e maneggevole (4,80 m di raggio di sterzata), la city car Citroen C1 nel 2018 ha messo in gamma due Special. Per la clientela maschile c'è Citroen C1 Urban Ride e per lei la nuova Citroen C1 Elle, entrambe costruite sulla base dell’allestimento Shine che offre di serie Touch Pad da 7 pollici, Mirror Screen Triple Play, kit vivavoce Bluetooth e presa USB.

SEGNI PARTICOLARI DELLA SPECIAL: STILE E TECNOLOGIA La Serie Speciale Elle è subito riconoscibile dal Pack Color Elle, con carrozzeria bicolore esclusiva Nude e Tetto Ink Black ( disponibili anche le combinazioni Polar White con Tetto Silver Grey e Ink Black con Tetto Silver Grey ) sedili in tessuto screziato Wave Light Grey ed impunture Cherry Pink e cerchi in lega da 15 pollici. La versione Elle, rispetto all’allestimento Shine, guadagna accensione automatica dei fari anabbaglianti, Active City Brake, avviso di superamento involontario della linea di carreggiata e riconoscimento dei limiti di velocità, oltre al sistema Keyless Access & Start, alla telecamera di retromarcia e a una tecnologia Mirror Screen estesa, ora compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e Mirror Link.