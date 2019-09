Autore:

Lorenzo Centenari

CAMPER E DINTORNI A ciascuno il suo Peugeot, ma un Peugeot formato camper. Il mercato di settore cresce in tutta Europa (+4% nel primo semestre 2019) ed il Leone attacca per difendere le proprie quote. Fino a domenica 22, il Salone del Camper in scena a Fiere di Parma è l'occasione per vedere insieme Bravia Swan 599 Trend, prodotto a base Peugeot Boxer, inoltre Expert Klubber e Peugeot Rifter 4x4 Concept. A ciascuno il suo, tutto dipende da esigenze, dimensioni, capacità di spesa.

BOXER METAMORFOSI Allo stand Peugeot il camper Alpha è dunque il Bravia Swan 599 Trend: realizzato in collaborazione con Bravia Mobil partendo da pianale Boxer L3H2, sotto il cofano monta la nuova motorizzazione BlueHDi 165 S&S. Spirito outdoor, ma anche un comfort elevato: in 6 metri scarsi ospita comodamente quattro persone, e ad esse riserva cucina con soggiorno, zona letto, doccia con servizi igienici e spazio adeguato per equipaggiamento sportivo e attrezzature da campeggio. L’allestimento interno include anche sedili anteriori “captain chair” con piastre girevoli, legni di alta qualità e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo. Di serie Cruise Control, Intelligent Traction Control, fari fendinebbia e fari diurni a LED, volante in pelle. Prezzo al pubblico a partire da 47.500 euro.

LA PAROLA ALL'ESPERTO A contendere la scena a Boxer Bravia è Peugeot Expert allestito da Klubber, veicolo che ha come base di partenza il commerciale del Leone di maggior successo, nella configurazione di lunghezza intermedia (4,96 metri). Dotato di tenda a soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida, o 4 durante la notte. Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole utilizzare un veicolo dalle dimensioni contenute, ma beneficiando al tempo stesso di una elevata versatilità. Expert Klubber si fa apprezzare in particolare per il grande sfruttamento degli spazi interni: frigorifero da 39 litri, serbatoio per l’acqua bianca da 45 litri e da 25 litri per le acque nere, inoltre un sistema di riscaldamento (opzionale) da 2000 Watt. Tre le configurazioni dell’abitacolo: Road (fino a 7 passeggeri), Camping (5 passeggeri) e Night (4). Listino a partire da 49.033 euro.

INTEGRALE È MEGLIO In pedana, infine, anche Peugeot Rifter 4x4 Concept by Dangel, il prototipo svelato qualche mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone. Di Dangel la paternità del sistema di trazione integrale, mentre 100% PSA è la motorizzazione diesel BlueHDi 130 S&S del Rifter di serie. Quattro ruote motrici, ma anche un design specifico: il colore grigio luminoso, l’elemento di protezione nero opaco tra calandra e cofano per proteggere il frontale dagli spruzzi, calotte specchi retrovisori e calandra in nero Onyx, barre al tetto, cerchi neri diamantati da 16 pollici. La tenda Overland installata sul tettuccio permette agli occupanti di vivere al massimo l’avventura, mentre la mountain bike Peugeot eM02 FS Powertube ad assistenza elettrica alloggiata nella parte posteriore del veicolo amplia ancor più il raggio di azione in outdoor.

CUSTOMER CARE Prodotti, ma anche servizi al cliente. Il pacchetto di Assistenza Camper comprende 2 anni di assistenza stradale internazionale, soccorso sul posto o traino, veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo, costi di trasporto, proseguimento del viaggio, spese di alloggio, recupero del veicolo riparato o rimpatrio del veicolo non riparato, prolungamento dell’assistenza fino alla data della successiva manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata Peugeot. I servizi di Estensione di garanzia Peugeot prevedono invece l’estensione della garanzia costruttore fino a 7 anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa, un prezzo speciale riservato ai clienti Camper Peugeot con eventuale supervalutazione del veicolo in caso di rivendita, la manutenzione semplice, programmabile online, secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti.