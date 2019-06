Autore:

Lorenzo Centenari

ALL TOGETHER Parola d'ordine: trasporto collettivo. Di esseri umani, oggetti, merci, animali, di qualsiasi cosa trovi posto dentro l'abitacolo. Multispazio? Monovolume? Chiamatela come volete, nuova Opel Zafira Life, il mezzo da lavoro che si presta anche alla famiglia, e viceversa, l'auto per trasporto persone utile anche come van. Dopo Combo Life, Opel rivoluziona anche il proprio mpv per eccellenza: Zafira Life è nuova da cima a fondo, Zafira Tourer (dopo anni di onorato servizio) può godersi la meritata pensione. Nuova per il Fulmine, non per il Gruppo PSA: la piattaforma è infatti la medesima di Peugeot Traveller e Citroen Spacetourer, viaggiatrici coi fiocchi che macinano vendite soprattutto grazie alle loro proprietà di modularità. A bordo, anche fino a 9 posti.

LA CHIAMAVANO TRINITÀ Prima del test su strada (entro stasera le impressioni di guida), la radiografia di rito. Come le colleghe di lingua francese, Opel Zafira Life è offerta in tre taglie progressive: versione “Small” lunga 4,60 metri, formato “Medium” da 4,95 m, infine configurazione “Large” da 5,30 metri, ciascuna delle quali (si badi bene) può ospitare fino a nove passeggeri. Così facendo, Opel gioca tre partite in altrettanti segmenti: in formato “S”, Zafira Life è addirittura più corta di Zafira Tourer di circa 10 cm, mentre la “L” è più lunga di circa 65 cm, quasi eguagliando le misure di Vivaro Combi. Trazione anteriore con sistema di controllo IntelliGrip, oppure trazione integrale, in partnership con gli specialisti di Dangel. Dal 2021, infine, la versione 100% elettrica.

COMMERCIALE, ANZI NO Tutte le edizioni di Zafira Life contengono sedili in pelle montati su binari di alluminio: ampio spettro di regolazioni, operazioni estremamente agili. Oltre che in formato "pulmino" a 9 posti, disponibili anche gli schemi a 5, 6, 7 ed 8 sedute. Anche in caso di carrozzeria Small, abbattendo il sedile anteriore lato passeggero entrano in abitacolo oggetti lunghi fino a 3,50 m. Abbassando i sedili di terza fila, la capacità di carico arriva a quota 1.500 litri a filo tettuccio, mentre rimuovendo anche i sedili posteriori il volume tocca addirittura i 3.397 litri. Servizievole mezzo per trasporto bagagli, ma Zafira Life sa regalare un comfort ai livelli di una limousine. Basta optare per la versione a passo lungo e scegliere l'allestimento “Lounge”: sedili anteriori con funzione massaggio e riscaldamento elettrico, quattro sedili posteriori orientabili a piacimento, ognuno con seduta larga 48 cm.

ELETTRONICA Capitolo sistemi di assistenza alla guida. A richiesta, Opel Zafira Life adotta una telecamera e un radar frontali per monitorare strada e ostacoli, rilevando anche i pedoni in attraveramento e azionando (a velocità fino a 30 km/h) la frenata di emergenza. In dotazione anche cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia e allerta prevenzione colpi di sonno. L’assistenza abbaglianti gestisce il passaggio automatico agli anabbaglianti e viceversa, l’head up display a colori è infine una anteprima assoluta del segmento. Infotainment risolto dai servizi Opel Connect: navigazione con informazioni sul traffico in tempo reale (schermo touch da 7 pollici abbinato ai sistemi Multimedia e Multimedia Navi e integrazione smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto), ma anche collegamento diretto con l’assistenza stradale e chiamata di emergenza. Qualunque tipo di allestimento prevede un sound system da ben 10 diffusori. E con un'acustica di prima classe, l'esperienza Vip è cosa fatta.

LAVORO E TEMPO LIBERO Al lancio, come motori il 1.5 diesel da 102 o 120 cv e un 2.0 diesel da 150 cv (cambio manuale a 6 rapporti) o 177 cv (cambio automatico a 8 rapporti). Entrambe le unità sono omologate Euro 6d-temp. Prezzi? L'entry-level coincide con la versione “Medium” di Zafira Life Business e parte da 31.130 euro, mentre il top di gamma è rappresentato da Zafira Life Business Innovation, prezzo di 41.980 euro in taglia “M” ed “L”. Quanto agli allestimenti rivolti a famiglie e clienti privati: Zafira Life Advance da 34.830 euro, Zafira Life Innovation da 42.230 euro.

TEST! È il momento di salire a bordo e di portare Opel Zafira Life anche su strada, qui nelle campagne attorno a Francoforte. Entro stasera, qualche impressione di guida (e da passeggero) a caldo. Non cambiate canale.