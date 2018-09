Autore:

Lorenzo Centenari

TUTTA VITA Please, non chiamatelo "Van". Anche l'etichetta di veicolo da lavoro prestato all'uso civile gli calza stretta: dentro e fuori nuovo Opel Combo Life, il tasso di tecnologia è infatti ormai al livello delle più moderne automobili. Rispetto alla generazione precedente (Combo D, 2011), modello commerciale di derivazione Fiat, l'evoluzione è pressoché totale. Già, perché con l’ingresso di Opel nel Gruppo PSA, che del segmento dei Van B è leader assoluto, la quinta edizione di Opel Combo nasce sin dai primi schizzi come “passenger”, cioè in tutto e per tutto come vettura per trasporto persone.

PIATTO RICCO... Il settore delle multispazio vola: in Italia cresce del 26%, e sebbene la quota più ampia venga assorbita dai professionisti (ai quali Opel dedica Combo Van), Combo Life mira a fare breccia soprattutto nei cuori delle famiglie numerose. Come? Proponendo un’infinità di sistemi tecnologici di sicurezza e assistenza alla guida (19), due varianti di carrozzeria, una intelligenza di gestione dello spazio interno da monovolume fatta e finita.

A PROVA DI BEBÈ... Nuovo Opel Combo Life misura in lunghezza 4,40 metri in versione standard e 4,75 metri in edizione XL, alternativa dal passo che cresce a sua volta da 2,79 a 2,98 metri. Sia Combo Life taglia M, sia il fratello maggiore XL, a piacimento accolgono a bordo 5 o 7 posti a sedere. Particolare non trascurabile, la conformazione del divano posteriore (oltre alla suddivisione 60/40) esiste anche a tre comodi sedili singoli, ciascuno con attacchi Isofix.

...E DI TRASLOCO E già che ci siamo: capacità di carico di 597 litri, 850 litri sulla versione lunga. Combo Life può inoltre ospitare al proprio interno oggetti lunghi fino a 3,05 metri. Il maxi portellone posteriore è di forma perfettamente regolare, mentre la soglia di carico bassa agevola non poco lo stivaggio di bagagli, scatoloni e via dicendo. A richiesta, il lunotto apribile in modo indipendente risulta assai pratico per calare oggetti dall’alto.

SUV WANNABE Si diceva del design, certamente più da automobile che non da Van commerciale: cofano alto con sbalzo limitato, calandra squadrata e griglia con inserti cromati. Per non parlare della classica firma luminosa a LED per le luci diurne, un lusso per un'auto del genere. Linee di fiancata a loro volta rocciose, passaruota bombati: che Combo Life "soffra" il successo dei Suv? Fuochino...

CACCIA AL TESORO Come da copione, gli spazi e l’ergonomia degli interni sono studiati appositamente per garantire massimo comfort e facilità di gestione. Complessivamente 28 i vani portaoggetti, enorme quello ricavato dal tunnel centrale: contiene fino a 2 bottiglie d’acqua da 1,5 litri. A sua volta, il tetto panoramico in vetro (optional) con "navata" centrale totalmente illuminata a LED nasconde una insospettabile pensilina. Anche dal soffitto del bagagliaio, Combo Life ricava un vero e proprio soppalco, accessibile sia dall’interno, sia sollevando il portellone dall'esterno: ideale per riporre, chennesò, un ombrello bagnato senza sgocciolare sui sedili.

MAI PIÙ GRAFFI Sulla sicurezza, in casa Opel non si fanno sconti: di serie fin dal primo allestimento allerta collisione con rilevamento pedone, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza guidatore e allerta mantenimento corsia. In più nuovo Opel Combo Life aggiunge al carrello la telecamera posteriore a 180° e lo speciale Flank Guard, 12 sensori che tappezzano tutto il perimetro della vettura, e così permettono manovre in assoluta sicurezza, senza tema di strusciate. Alla voce infotainment, nuovo Opel Combo Life 2018 risponde infine con un touch screen da 8 pollici (compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink) di tipo capacitivo: non avrete quindi bisogno di premere con forza lo schermo, basterà sfiorarlo.

ALLA POMPA La gamma motori vede inizialmente 3 opzioni diesel e 2 a benzina. Il 1.5 turbodiesel viene declinato nelle potenze di 75 e 100 cv con cambio manuale a 5 marce e 130 cv con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti. Al contrario, il 1.2 turbo benzina da 110 cv (più avanti anche il 130 cv) viene gestito esclusivamente dal manuale a 6 marce. Per affrontare qualsiasi terreno è disponibile il sistema di gestione della trazione IntelliGrip, che si occupa di ripartire la coppia sugli assi in base ai fondi stradali percorsi, e uscire indenni da situazioni complicate come sabbia, fango o neve.

ALLA CASSA In configurazione Advance o Innovation, nuovo Opel Combo Life è già in vendita, prezzi a partire da 21.400 euro per la gamma a benzina e 25.900 euro in caso di motore diesel. 1.200 euro in più per la carrozzeria a passo lungo, 1.500 euro il sovrapprezzo invece per il cambio automatico a 8 marce. In fase di lancio, vale a dire fino a tutto ottobre 2018, Combo Life 1.2 Turbo è in promozione a partire da 16.900 euro.

ALLA GUIDA Volete sapere come va? Sotto la gallery, la risposta.