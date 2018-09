Autore:

Lorenzo Centenari

VERDE BENZINA Abbasso il diesel, viva la benzina verde. In attesa della svolta elettrica, il mercato corre in questa direzione ed anche Opel si uniforma, ampliando per il proprio Grandland X l'offerta di motori a ciclo Otto. A breve, debutterà così su Opel Grandland un 1.6 turbo benzina a iniezione diretta, disponibile esclusivamente con il cambio automatico a 8 rapporti. Al più presto, disponibile anche il listino prezzi.

PSA GUARANTEE Trattasi del collaudato 4 cilindri 1.6 PureTech di origine PSA, potenza e coppia a volontà (180 cv a 5.500 e 250 Nm a 1.750 giri), ma soprattutto un basso grado di emissioni grazie a un sistema di post-trattamento dei gas di scarico all’avanguardia. Filtro Antiparticolato per Motori Benzina (GPF), dispositivo start/stop: Opel Grandland X 1.6 Turbo rispetta le future norme sulle emissioni Euro 6d-temp.

ECO-GRANDLAND Prestazioni? Grandland 1.6 Turbo accelera da 0 a 100 km/h in soli 8,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 222 km/h. Il sistema di variazione dell’alzata delle valvole, abbinato al sistema di valvole a fasatura variabile, permette inoltre di regolare temporizzazione e durata delle valvole in modo infinito, riducendo ulteriormente consumi (5,8 l/100 km dichiarati) ed emissioni CO2 (132 g/km).

NON PLUS ULTRA Il nuovo motore top di gamma sarà disponibile su Grandland X anche in allestimento premium Ultimate, pacchetto che al Suv tedesco dona un tocco di stile grazie ai cerchi in lega BiColor da 19 pollici, le barre longitudinali silver, inoltre i sedili ergonomici premium, i rivestimenti in pelle, il sound system premium Denon e i numerosi e ultramoderni sistemi di assistenza alla guida (Opel Eye) e infotainment (IntelliLink).