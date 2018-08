Autore:

Lorenzo Centenari

SIGLA! Chi ha da sempre la fissa per le utilitarie sportive, e la patente di guida la possiede almeno dagli anni Ottanta, alla comparsa di quelle tre letterine non può restare indifferente. La prima Opel Corsa GSi del 1988 sprigionava dal suo 1.6 a benzina "solo" 100 cv, ma per quell'epoca era un valore eccezionale. Prima Corsa GSi seguiva tra l'altro un oggetto di culto come Opel Kadett GSi, superberlina dapprima con motore 1.8 115 cv, successivamente con 2.0 150 cv.

PREZZI MODICI A trent'anni dal debutto assoluto, torna dunque un binomio sinonimo di guida sportiva a basso costo. Già, perché per mettersi in garare nuova Opel Corsa GSi (solo in configurazione 3 porte) bastano 19.960 euro chiavi in mano. Vale a dire 2.500 euro in meno circa di Corsa OPC, e solo 800 euro in più di Corsa S.

OPC GUARANTEE La potenza è nulla senza controllo, e così Opel Corsa GSi (sigla che in origine stava per Gran Sport injection), ideale anello di congiunzione proprio tra le stesse Corsa S e Corsa OPC, al 1.4 Turbo da 150 cv associa un telaio sviluppato ad hoc sulla Nordshleife del Nürburgring dagli ingegneri e i collaudatori della divisione Performance Cars and Motorsport di Opel. Sovralimentazione e assetto OPC danno così vita a un mix micidiale, se paragonato alle proprietà di Corsa standard.

MOTORE, AZIONE Già, perché non solo il 4 cilindri 1.4 turbo benzina che si contorce sotto il cofano di Opel Corsa GSi sviluppa 150 cv e 220 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e da 80 a 120 km/h (in quinta marcia) in 9,9 secondi. Pareggiando inoltre la velocità massima di 207 km/h. Non solo prestazioni in linea retta: la hot hatch tedesca è progettata per emozionare soprattutto tra le curve. Quelle strette e in successione, dove la sua agilità le consente di tenersi dietro sportive ben più muscolari, ma inevitabilmente meno adatte allo slalom.

AERO-CORSA Un passo indietro al design. Nuova Opel Corsa GSi si riconosce (oltre che per il logo GSi sotto il fanale posteriore di destra) per le prese d'aria maggiorate, la griglia a nido d'ape con logo Opel come sorretto da due alette laterali, le vene rigonfie che attraversano il cofano da nord a sud, le calotte specchi retrovisori esterni in carbon look. Capovolgendo la prospettiva: al posteriore, la licenza sportiva è simboleggiata sia dallo spoiler aerodinamico al tettuccio, sia dallo scarico cromato di circonferenza più ampia del solito e integrato nel diffusore in tinta con la carrozzeria. Se vi piacciono le cose fatte bene, date retta a me e opzionate i cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici sportivi 215/40 ZR18: la fiancata acquista una valanga di punti.

INTERNI RACING Salgo a bordo, giusto per prendere nota di volante sportivo con bordo inferiore appiattito e impugnatura antiscivolo, pomello del cambio manuale (a 6 marce e innesti rapidi) rivestito in pelle, pedaliera in alluminio. Altro consiglio: per aumentare il piacere della guida veloce e fare colpo su eventuali passeggeri/e, mettete di nuovo mano al portafogli e aggiungete i sedili performance Recaro, disponibili a richiesta.

COMING SOON Detto del prezzo di 19.960 euro IPT esclusa, vi invito a rimanere sintonizzati e a scoprire insieme, tra qualche ora, le impressioni di guida live.