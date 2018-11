SUL TOUCHSCREEN Apple CarPlay, grazie al nuovo aggiornamento iOS12, permette di utilizzare i sistemi di navigazione Google Maps e Waze sugli schermi touch delle vetture Opel. Queste due applicazioni, per chi non lo sapesse, permettono di avere le mappe di navigazione aggiornate praticamente al minuto, fornendo nel contempo informazioni sugli eventi presenti sulla strada come chiusure per lavori in corso, allagamenti, incidenti o code per traffico. In questo modo è possibile percorrere la strada che permette i tempi di percorrenza minori riducendo i tempi di spostamento e i consumi di carburante.

SIRI C'E' Inoltre, i modelli Opel equipaggiati con Apple CarPlay permettono l’uso di Siri, l'assistente vocale di Apple, per gestire messaggi Whatsapp, ascoltare la musica presente sull’iPhone e naturalmente telefonare in tutta sicurezza senza mai togliere gli occhi dalla strada, evitando le distrazioni e migliorando la sicurezza. Attivare Siri sui modelli Opel è semplice: basta premere il pulsante del controllo vocale sul volante, senza bisogno di togliere le mani dal volante.

ANCHE ANDROID I modelli Opel sui quali sono disponibili Apple CarPlay e Android Auto vanno dalle piccole KARL ROCKS e ADAM, passando per Corsa e Astra, includendo i SUV con Crossland X, Mokka X e Grandland X fino alle grandi Zafira e Insignia, coprendo qualunque esigenza di mobilità.