Autore:

La Redazione

PER CHI FA KM Opel Crossland X amplia la gamma con l'inedita versione che abbina il diesel 1.5 litri da 120 cv di PSA e il cambio automatico a 6 rapporti. Questa specifica configurazione del nuovo SUV compatto di Opel è venduta in Germania a un prezzo di poco superiore ai 24.000 euro.

GOMITO BASSO Parlando di consumi, la Crossland con il diesel dal tuning più potente (per questo modello) e l'automatico dichiara 4,3 litri per 100 km nel ciclo urbano, 3,7 nell'extraurbano e 4 nel combinato. Motore omolgato Euro 6d-Temp grazie alle apposite modifiche per contenere i NOx (catalizzatore, SCR e iniettore AdBlue) e ferma le emissioni di CO2 a 105 g/km.

PER STARE COMODI Le novità non finiscono però qui. Sulla Crossland X sono disponibili, ora, rivestimenti in pelle per gli allestimenti Innovation e Ultimate, così come i sedili ergonomici omologati AGR. Tempi di consegna e prezzi di listino per il mercato italiano di quest'ultima versione non sono ancora stati comunicati.