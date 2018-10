Autore:

Lorenzo Centenari

VITTIME SACRIFICALI Tempi duri, durissimi, per il mercato delle citycar. La domanda è sbilanciata verso i Suv, le piccole taglie restano a marcire in magazzino. Non resta che operare delle scelte: con la morte nel cuore, Opel non darà un'erede né alle baby Karl e Adam, né alla cabriolet Cascada. Le risorse sono quelle che sono (anche se l'ingresso in PSA Group ha risollevato i conti), meglio concentrarsi su prodotti "core" come lo sport utility Mokka X, ma ancor di più su una bandiera come Corsa, la cui nuova generazione esordirà nel corso del 2019. Un anno più tardi, Opel darà alla luce anche nuovo Vivaro Van. Ma per Karl, Adam e Cascada, non c'è spazio: l'anno prossimo le linee di montaggio si smantellano.

LA GRANDE FUGA Significa, più nel dettaglio, che a interrompere una parte della propria attività saranno l'impianto sudcoreano di Changwon, sito General Motors dove è attualmente in produzione Karl, inoltre le fabbriche europee di Eisenach in Germania (Opel Adam) e di Gliwice in Polonia (Cascada). Più in generale, Opel sta a poco a poco abbandonando le vecchie piattaforme GM, per inserirsi invece progressivamente nelle economie di scala PSA.

CORSA ALL'ORO Fuori la gamma entry level, dentro nuovi modelli con il quale realizzare profitti sicuri. La generazione 2019 di Opel Corsa uscirà inizialmente equipaggiata di propulsori tradizionali (non scommetteremmo però su una soluzione diesel), mentre è nel 2020 che debutterà la variante full electric: ordini già a partire dall'estate del prossimo anno.

SUV, CHE PASSIONE Sempre il 2020 è la scadenza entro la quale vedremo su strada nuova Opel Mokka X. Insieme al medium Suv, il Fulmine accompagnerà sul palcoscenico europeo anche il restyling del minore Crossland X, Suv di ingresso rispetto al quale nuova Mokka X si dovrebbe distanziare maggiormente. Quanto all'ammiraglia di segmento Grandland X, aspettiamoci nel 2019 una variante plug-in hybrid. Sta di fatto che alle sport utility, il braccio armato deutsche del Gruppo PSA affida buona parte delle proprie speranze di crescita: obiettivo, quello di raggiungere una quota Suv/crossover del 40% delle vendite totali entro il 2021. Al momento, la categoria pesa in misura del 25%. Abbastanza per far mancare ossigeno alle piccine di famiglia.