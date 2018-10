Autore:

Lorenzo Centenari

URAGANO DIESEL Si fa prima ad elencare i Costruttori che dalla tempesta dieselgate sono stati (per ora) risparmiati. In principio fu Volkswagen Usa, poi lo scandalo ha attraversato l'Oceano e si è accanito sulla Germania. E dopo che anche Audi, BMW e Mercedes hanno sotto varie forme pagato dazio, sudare freddo ora tocca a Opel. Perquisito dalle autorità federali il quartier generale di Rüsselsheim, i sospetti di frode in materia di emissioni dei motori diesel sono sempre più concreti.

SOTTO INDAGINE Già in passato la rivista Bild aveva rivelato come la KBA, l'Autorità tedesca dei trasporti, fosse a caccia di indizi sulla manipolazione dei software di gestione delle emissioni di NOx su uno stock di ben 95.000 auto, tutti modelli appartenenti alla gamma Opel Insignia, Opel Zafira e Opel Cascada. Anni di fabbricazione il 2012, il 2014 e il 2017, prima cioè che il marchio venisse ceduto da General Motors ai francesi di PSA Group.

IL PRECEDENTE ZAFIRA Dal canto suo, Opel non smentisce il blitz dei federali sia nei propri uffici centrali, sia nello stabilimento di Kaiserslautern, ma al tempo stesso riafferma come tutte le proprie vetture diesel siano conformi ai più moderni standard antinquinamento. In realtà, nel corso di una precedente inchiesta, Opel già aveva ammesso il ricorso a un defeat device per la manipolazione dei valori di emissioni dai gas di scarico della monovolume Zafira.

OPEL IN ANSIA A Rüsselsheim (e in PSA) si attende ora il responso degli organi di vigilanza, istituzioni con le quali il management avrebbe già assicurato la massima collaborazione nelle indagini. Quasi certo il richiamo per le auto incriminate, una flotta di quasi 100.000 unità distribuite in tutta Europa, Italia compresa. Non è infine escluso (dieselgate Volkswagen docet) che a Opel venga inflitta una sanzione pecuniaria.