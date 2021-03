ANCHE LA GRANDLAND SI RIFÀ IL TRUCCO Il programma di rinnovamento di SUV e crossover della gamma Opel procede a passo spedito e dopo l’arrivo della Mokka tutta nuova, adesso è l’ora di un bel maquillage per la Grandland, che uscirà presto con il tradizionale restyling di metà carriera. Lo farà portando al debutto l’inedita impronta stilistica dei modelli a ruote alte di ultima generazione, proprio come la più piccola Mokka aggiornando il suo stile per dare continuità al family feeling e imitando il design della stessa Crossland recentemente rinnovata. Ma vediamo insieme le novità che porta al debutto la Grandland dopo avere osservato qualche settimana fa i primi scatti del SUV tedesco fermo in parcheggio. Oggi possiamo confermare le notizie, ma le immagini sono molto più chiare e ce lo mostrano nel suo insieme durante i test su strada dei prototipi. Innanzitutto, è praticamente certo che la Grandland perderà la ''X'' che completava il suo nome.

SI AGGIORNA SOPRATTUTTO DAVANTI Come la Mokka, anche la nuova Grandland sarà aggiornata soprattutto nella zona frontale grazie a linee più affilate, con nuovi fari a LED, che incorporano le luci di marcia diurna a forma di “C” e una calandra di forma più sottile. Anche i paraurti anteriore e posteriore saranno modificati per regalare un’impronta più moderna e “muscolosa” al SUV di Opel che, tuttavia, manterrà grossomodo le stesse misure del modello attualmente in listino (4,48 x 1,86 x 1,61 metri). Naturalmente è in programma anche un aggiornamento degli interni grazie all’adozione di un layout diverso per la plancia e l’introduzione di un sistema infotainment di ultima generazione.

PER ADESSO STESSA GAMMA MOTORI Detto delle modifiche di cui siamo venuti a conoscenza, parliamo di quello che per adesso sembra non cambiare, ovvero la gamma motori. Esatto, perché a quanto pare sotto il cofano resteranno le stesse unità benzina e diesel, anche elettrificate, della famiglia attuale. Largo, quindi, a un’offerta che prevede due ibridi plug-in da 224 e 300 CV, un quattro cilindri diesel da 1,5 litri turbo per 130 CV e due unità a benzina a tre e quattro cilindri turbo, rispettivamente con 130 e 180 CV. Data di lancio presumibilmente verso la fine del 2021 e commercializzazione nei primi mesi del 2022, ma non ci sono ancora conferme da parte della Casa tedesca.