È GIUNTO IL MOMENTO Ormai in circolazione da quattro anni, il SUV medio di Opel è pronto per rifarsi il trucco. Il prototipo del nuovo Grandland è montato sulla carrozzeria del modello attualmente in commercio, ma sotto le camuffature si cela già il nuovo frontale, che erediterà il corso stilistico iniziato da Mokka e proseguito da Crossland.

COME CAMBIA Aspettiamoci quindi gruppi ottici anteriori più affusolati e dal disegno lineare, che incorporano le luci diurne dal disegno a L rovesciata. Più sottile anche la calandra, che integra il logo della casa tedesca. Leggermente rivisti anche i paraurti anteriore e posteriore. Prevista anche una rinfrescata agli interni, in particolare per i materiali e i rivestimenti di portiere e sedili.

STESSI MOTORI Costruito sulla piattaforma EMP2 del Gruppo PSA come la cugina 3008 (qui la nostra prova su strada), Opel Grandland manterrà le attuali motorizzazioni, ossia il 3 cilindri 1.2 turbo da 130 CV, il 4 cilindri 1.6 turbo da 180 CV, il 4 cilindri 1.5 diesel da 150 CV, e l’ibrido plug-in con il 1.6 benzina affiancato da un motore elettrico, con potenze di 224 e 300 CV.

QUANDO ARRIVA Non abbiamo ancora notizie certe riguardo il debutto del nuovo SUV tedesco, ma è ragionevole pensare che sarà presentato entro l’autunno, con l’arrivo in concessionaria a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Come già accaduto con Crossland, probabile che il nuovo modello perda la X nel nome, e si chiami solo Grandland.