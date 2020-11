SUV ALLA QUARTA Anticipare le esigenze dei clienti, ancora prima che esse siano espresse. Dal suo esordio nel 2017, Opel Grandland X ha mostrato di saper interpretare i gusti e le richieste del pubblico SUV e crossover: stile contemporaneo, abitacolo spazioso e funzionale, motori diesel e benzina (più l'alternativa ibrida plug-in, qui la nostra prova) particolarmente intelligenti, tecnologie d'avanguardia e non solo limitatamente alla categoria. Formula vincente non si cambia, ma si evolve: alle soglie del 2021, ecco un nuovo mix di allestimenti. Business Edition, Design Line, Elegance, Ultimate. Una gamma rimodulata, per favorire la possibilità di scelta tra le dotazioni.

BUSINESS EDITION Rappresenta la soglia d'ingresso al mondo Grandland X. Di serie, la segnalazione di abbandono della corsia (Lane Departure Warning), il riconoscimento dei limiti di velocità, il controllo automatico velocità di crociera (Cruise Control) con limitatore di velocità, la retrocamera con assistenza al parcheggio, per finire coi fari anteriori a LED. Lato comfort, ecco il sedile con certificazione AGR e il sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto.

DESIGN LINE Aggiunge dettagli funzionali, come i vetri posteriori oscurati e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e di stile, come il tetto Black.

ELEGANCE Il terzo livello di equipaggiamento parla il linguaggio della completezza: si aggiungono climatizzatore automatico bi-zona e sistema automatico di assistenza al parcheggio, incluso nel Park & Go Pack.

ULTIMATE Il vertice di Opel Grandland X è la sublimazione del concetto top di gamma. I cerchi in lega - da 17'' per gli allestimenti inferiori - diventano da 18'', mentre i fari anteriori a LED sono auto-adattivi. Inoltre, l'accesso alla vettura non necessita di chiavi, mentre il portellone si apre elettricamente ed il parabrezza è riscaldabile. Scorrendo la lunga lista di opzioni incluse, troviamo anche telecamera posteriore a 360° e servizi live di Opel Connect. Grande attenzione anche al comfort, ben definito da interni in tessuto Alcantara e specifiche funzioni per il guidatore, come la regolazione manuale della lunghezza della seduta, oppure il supporto lombare e l’inclinazione della seduta regolabili elettricamente. A ciascuno, la sua Grandland.