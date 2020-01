FATTORE H Quando il diesel va di traverso, ecco in soccorso l'alternativa immune ad ogni legge. ''H'' come ''Hybrid'', anzi di più: Opel Grandland X Hybrid4 (in gallery, il video della nostra prova) non solo è prima Opel a sposare l'ibrido plug-in, ma è anche una plug-in che all'occorrenza si trasforma in un 4x4. Gli ordini sono aperti, prezzo di listino di 46.900 euro, che sommando l'ecobonus ai generosi contributi della Casa, scende a quota 38.400 euro. La cifra non è popolare come quella che individua Grandland a benzina o a gasolio, ma vuoi mettere il risparmio alla pompa?

ECO SUV Eh già, perché Opel Grandland X Hybrid4 è accreditata di un consumo medio di 2,2 l/100 km (emissioni CO2: 49 g/km), e anche se pareggiare un simile traguardo chiede un genere di guida assai parsimonioso e calcolatore, il gap con l'edizione mono-alimentata è in ogni caso molto sensibile. A proposito di numeri: l'associazione tra il 1.6 turbo benzina da 200 cv con i due propulsori elettrici (uno per asse) da 110 cv ciascuno genera una potenza di sistema di 300 cv (e 520 Nm di coppia). Guida in elettrico? Sissignori, fino a 50 km di autonomia. Ma Grandland X Hybrid4 ha in realtà quattro caratteri diversi. Scopriamoli.

POST SCRIPTUM Qui il link alla prova testuale.