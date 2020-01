2020 BUONI PROPOSITI Per cominciare l'anno col sorriso sulle labbra, e una manciata di accessori in più a bordo dell'auto. Ai normali allestimenti, da febbraio Opel equipaggia Astra restyling, Crossland X e Grandland X delle versioni speciali “Opel 2020”: dotazione più ricca, prezzi calmierati. Andiamo più a fondo.

GRANDLAND X 2020 Ai sistemi già di serie come cruise control adattivo, mantenimento della corsia di marcia, riconoscimento dei cartelli stradali, infotainment Radio R 4.0 IntelliLink compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, Grandland X “Opel 2020” (da 28.600 euro) aggiunge park pilot anteriore e posteriore, telecamera posteriore, vetri posteriori oscurati Solar Protect, prese da 12 Volt per console centrale, fila posteriore e bagagliaio. L'immagine viene infine impreziosita dai cerchi in lega da 17 pollici in “Technical Grey”, dalla protezione sottoscocca color silver e dagli elementi cromati presenti all'anteriore e al posteriore.

ASTRA 2020 In versione “Opel 2020”, Astra offre invece in aggiunta telecamera anteriore Opel Eye e fari anteriori con LED: pacchetto a partire da 23.550 euro. Sono inoltre compresi il sedile ergonomico con certificazione AGR lato guidatore con 8 regolazioni, i coprispecchietti retrovisori esterni in onyx black e le barre portatutto color silver (sulla Sports Tourer).

CROSSLAND X 2020 Dal canto suo, Crossland X “Opel 2020” significa montanti centrali nero lucido, profilo cromato lungo il tetto, protezioni sottoscocca color silver e cerchi in lega da 16 pollici a 4 razze doppie. Tecnologia LED per fari anteriori e posteriori e luce diffusa nella console centrale e nelle portiere anteriori. Tutto ciò a soli 21.150 euro. Come anche per Astra e Grandland X, si può infine personalizzare l'allestimento aggiungendo Function Pack “Opel 2020” (sedili ergonomici e schienali Flexfold dei sedili posteriori), Comfort Pack “Opel 2020” (volante in pelle e sedili riscaldabili), Assistance Pack “Opel 2020” (frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni) e Innovation Pack “Opel 2020” (Navi 5.0 IntelliLink e fari anteriori LED con le luci statiche in curva o con i fari anteriori attivi AFL LED).