LA SCOSSA DEL FULMINE Ridurre le emissioni di gas serra, senza che performance, prezzi e costi di esercizio ne escano penalizzati. L'ordine arriva dalle istituzioni, ai Costruttori non resta che adeguarsi. La transizione consiste nella convivenza dei due mondi, e così anche Opel si dà all'ibrido. Primo modello a convertirsi è il crossover Grandland X, ammiraglio a ruote alte che da vero leader dà l'esempio, e che dal 2020 esiste anche in formato plug-in hybrid. Per Grandland X Hybrid4 AWD, questo il grido di battaglia, ordini già aperti e prezzi a partire da 46.900 euro (ecobonus escluso). In attesa di salire a bordo e metterlo alla prova, ecco in due minuti cosa porta in dote il nuovo Suv a guida semi-elettrica del Fulmine.

POTENZA E ADERENZA Opel Grandland X plug-in prende le mosse dall'edizione equipaggiata da motore 1.6 turbo benzina da 200 cv e cambio automatico a 8 rapporti. La potenza di sistema ammonta a 300 cv, poiché inoltre i due propusori elettrici ausiliari scaricano l'energia uno alle ruote posteriori, l'altro all'asse anteriore, Grandland X PHEV (repetita iuvant: Plug-in Hybrid Electric Vehicle) simulerà uno schema di trazione integrale on-demand, per il quale Opel ha registrato la sigla e-AWD. Quattro modalità di guida (elettrico, ibrido, trazione integrale e sport), autonomia a zero emissioni di 50 km grazie alle proprietà del pacco batterie da 13,2 kWh, ricaricabile da presa esterna, ma anche dal sistema di recupero energia in frenata e decelerazione.

ECOGRANDLAND Qualche altra cifra per inquadrare il soggetto. Nel ciclo misto, Opel Grandland X Hybrid4 (collega di piattaforma plug-in di Peugeot 3008 Hybrid4) è accreditato di un grado di consumi di soli 2,2 l/100 km e un tasso di emissioni di CO2 di 49 g/km, valore che autorizza i clienti Grandland a richiedere l'ecobonus di seconda fascia, misura rinnovata anche per il 2020. Il prezzo cala così a quota 44.400 euro senza rottamazione (-2.500 euro), e a 42.900 euro (-4.000 euro) con rottamazione. Con wallbox domestico da 7,4 kW, ricarica batterie in meno di due ore (1 ora e 50 minuti), l'auto è in ogni caso equipaggiata di serie di caricatore di bordo da 3,3 kW (in opzione l'upgrade da 6,6 kW).

A BORDO Grandland X Hybrid4 AWD viene proposto in un unico allestimento, che amplia la già consistente dotazione della versione Innovation con specifiche che ne fanno una vettura quasi premium: cerchi in lega da 19 pollici bi-color, display con informazioni Hybrid, volante in pelle con corona appiattita, cambio automatico AT8 con leve al volante; sistema Open&start, portellone ad apertura elettrica con sistema hands-free. A bordo, anche il nuovo servizio telematico Opel Connect per la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati del veicolo mediante app, come il differimento e la programmazione dell’inizio della ricarica (per avviarla negli orari di minor costo dell’energia) e la climatizzazione programmata prima della partenza, a veicolo in ricarica.

STAY TUNED A domani per le impressioni di guida.