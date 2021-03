TIMELAPS Pasqua è alle porte, ma sarà una Pasqua (un'altra) anomala: aveste un dejavù, state tranquilli, non soffrite di allucinazioni. Una rivoluzione intera della Terra intorno al Sole, eppure le lancette della vita quotidiana, sotto molti aspetti, sono ferme da più di 12 mesi. Mezzo mondo in smart working, che ne è invece del mondo dell'auto? A oltre un anno dallo scoppio della pandemia, come è cambiato il settore delle quattro ruote? Come si è trasformato l'iter di acquisto? Le auto elettriche sono definitivamente entrate a far parte del carrello della spesa degli italiani? MotorBox incontra uno ad uno i manager delle Case automobilistiche e si inventa la nuova rubrica video MotorTalk, spazio virtuale in cui discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento sono al centro del dibattito. Nuovi canali di vendita e corsa all'elettrificazione in primis. Ospite della puntata è il marchio Nissan: parola a Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione di Nissan Italia. Guarda la video intervista.

HORIZON 2050 Il dado è tratto, entro il 2050 Nissan sarà un Costruttore totalmente carbon neutral. Ma l'orizzonte è a lungo termine, il percorso sarà costellato di tappe intermedie. Tappe delle quali Qashqai di terza generazione, per la prima volta ibrido al 100% e per la prima volta estraneo all'alimentazione diesel, è solo una delle tante. Vedi Nissan Ariya, il primo SUV elettrico nativo del brand giapponese, in vendita dall'anno prossimo. Sostenibilità a parte, la chiacchierata con Luisa Di Vita è anche lo spunto per riepilogare come il marchio abbia affrontato i mesi del lockdown sotto il profilo della comunicazione e della vendita, quali best practice abbia estratto dal cilindro e quali, soprattutto, Nissan proporrà anche nel futuro. Nella consapevolezza di quanto l'auto, intesa come mezzo di trasporto individuale e certamente più rassicurante in ottica contagi, pur dovendo aggirare mille paletti abbia ormai acquistato lo status di mezzo privilegiato. A proposito: concessionarie Nissan sempre aperte, anche in zona rossa. Clicca Play qui sotto e ascolta l'intervista per intero.