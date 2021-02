ALLA POTENZA Perché il progresso non è un'addizione, ma una curva esponenziale di nuove scoperte. Nissan Leaf10 la versione speciale per celebrare i 10 anni di successi della prima vettura 100% elettrica pensata per il mercato di massa, nonché l'elettrica di maggior successo al mondo (180.000 unità vendute in Europa). In concessionaria anche in Italia entro la primavera 2021 (il prezzo sarà comunicato a breve), Leaf10 (batterie da 62 kWh) è sia la più tecnologica della gamma, sia la più evoluta anche sotto il profilo del design.

ESTERNI Ispirato allo stile di Ariya, SUV elettrico che a sua volta racchiude il know-how green maturato dal brand in oltre un decennio, il design di Leaf10 si riconosce per il motivo kumiko - un disegno geometrico giapponese - su specchietti retrovisori, linea del tetto e bagagliaio, combinandosi perfettamente con il badge specifico sul montante C. Due opzioni di colorazioni disponibili: Pearl White e Dark Metal Grey, entrambe con tetto nero di serie. Di serie i cerchi in lega da 17 pollici.

INTERNI Grazie all’In-Car Wi-Fi hotspot di bordo e al sistema 4G integrato, Leaf10 permette di connettersi a Internet e collegare fino a sette dispositivi. Con l’app NissanConnect Services è inoltre possibile, tramite smartphone, svolgere alcune operazioni da remoto: controllare il livello di carica della batteria, aprire o chiudere il veicolo, programmare l’accensione del climatizzatore, infine sapere se la propria vettura è utilizzata al di fuori di un’area predefinita, o supera una soglia di velocità. Tecnologie anche a servizio della sicurezza: il sistema intelligente di avviso e intervento angolo cieco avverte il guidatore e riporta il veicolo in carreggiata quando rileva una situazione di potenziale pericolo in fase di sorpasso. Elettrificazione e guida assistita viaggiano a braccetto.