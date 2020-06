NISSAN E-4ORCE Del sistema di trazione elettrica integrale Nissan e-4ORCE vi avevamo già parlato. In pratica, attraverso un doppio motore elettrico (uno per asse), la potenza viene trasmessa contemporaneamente ad ognuna delle 4 ruote, a tutto vantaggio di manovrabilità, comfort e sicurezza. Ora, nel video in gallery, ecco Nissan Leaf e+ equipaggiata col sistema e-4ORCE mentre si districarsi tra varie prove. Mica male.

MANOVRABILITÀ Il sistema e-4ORCE distribuisce la coppia fra le ruote anteriori e posteriori per aumentare al massimo l’attrito degli pneumatici (aderenza), compatibilmente con le condizioni della strada e del veicolo. La trazione integrale è impostata di default 50/50 tra asse anteriore e posteriore, ma può anche essere spostata al 100% solo sull'avantreno o sul retrotreno, in percentuali anche diverse, a seconda dell’asfalto e dei parametri di guida. Grazie alla combinazione tra frenata rigenerativa e idraulica, inoltre, la forza di decelerazione è perfettamente dosata per ciascuna delle quattro ruote, a tutto vantaggio della manovrabilità anche quando l’auto rallenta. Ciò promette un controllo decisamente superiore, soprattutto in curva.

COMFORT La frenata rigenerativa, elemento caratterizzante i veicoli elettrici, consente di recuperare energia quando l’auto rallenta e di immetterla di nuovo nella batteria. Il sistema e-4ORCE gestisce potenza e frenata per ogni singola ruota, quindi non appena la frenata rigenerativa entra in funzione, i due motori anteriore e posteriore si attivano per ridurre beccheggi e immersione del veicolo. Una maggior stabilità dell'abitacolo che dovrebbe scongiurare anche il rischio di mal d’auto, specialmente nei tragitti con continui stop&go.

SICUREZZA Anche sul piano del controllo in situazioni difficili, come su fondi bagnati, innevati o peggio ghiacciati, e-4ORCE si occupa di gestire propulsione e frenata, trasmettendo la potenza alle ruote con maggiore aderenza e stabilizzando quindi i movimenti del veicolo. Se il conducente applica troppa forza, il sistema gestisce l’erogazione nell'ottica di mantenere il controllo, anche sui fondi sdrucciolevoli. Che dire, la Leaf del video, nello slalom si disimpegna proprio bene...