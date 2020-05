TREPIDANTE ATTESA Era il 2009 quando Nissan presentava la 370Z, da quel momento la sportiva giapponese non è stata più aggiornata, solo un piccolo restyling nel 2013 e nulla di più. Uno stop improvviso, che sembrava porre irrimediabilmente fine alla lunga genealogia della serie Z - con grande dispiacere dei tanti appassionati in giro per il mondo. Dopo undici interminabili anni arriva finalmente la conferma che la sigla Z continuerà invece a vivere. In un video rilasciato di recente dalla Casa giapponese si intravede infatti la silhouette di quella che a tutti gli effetti sembra essere l’erede della mitica Nissan 370Z. Ad avvalorare il tutto ci sarebbero anche delle foto spia scattate proprio qualche mese fa al Ring.

VEDO NON VEDO Sebbene l’auto appaia solo in pochi fotogrammi, si riescono comunque a scorgere i tratti salienti della nuova roadster: un cofano lungo e affusolato, un posteriore compatto e un tetto sinuoso e filante - piccoli dettagli che bastano però a riaccendere l’entusiasmo. Ma non finisce qui, aguzzando un po' la vista si riesce a intravedere il profilo nuovi dei fari anteriori, completamente ridisegnato e molto simile a quello della 240Z. Nonostante Nissan non abbia ancora confermato, il nome della nuova roadster potrebbe essere Nissan 400Z. Poche certezze anche sul fronte del motore. Con ogni probabilità la giapponese dovrebbe ereditare il 3 litri V6 twin-turbo di Infiniti Q60 e raggiungere una potenza di 400 CV.

NISSAN Z400 Se questa indiscrezione venisse confermata, la nuova due posti nipponica sarebbe più potente di circa 70 CV rispetto all’ultima 370Z, che era spinta da un 3.7 litri V6 aspirato da 330 CV e 366 Nm di coppia. Su Nissan 400Z ritroveremo poi l’immancabile trazione posteriore e una trasmissione manuale sei marce o, in alternativa, una versione automatica: anche se il condizionale resta d’obbligo. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire fra circa 18 mesi, indicativamente intorno alla fine del 2021.