Autore:

Giulia Fermani

50 ANNI DI Z-CAR Dopo la versione MY18 uscita lo scorso anno la gamma Nissan 370Z guadagna ora l’edizione 50° anniversario, ispirata alla leggendaria auto da corsa BRE 240Z. La versione celebrativa Nissan 370Z 50th Anniversary Edition 2020 debutterà al Salone di New York, in programma dal 19 al 28 aprile.

COM'E' Gli esterni dell’edizione speciale, in cui saltano subito all’occhio l’assenza di spoiler e i parafanghi ampi e bombati, rendono omaggio alla livrea del modello Datsun 240Z BRE e sono disponibili in due diversi abbinamenti cromatici: bianco con accenti rossi o argento con accenti neri. Oltre alle due strisce laterali, la versione speciale include la scritta del 50° anniversario sul parafango anteriore, un badge al posteriore ed esclusivi cerchi in lega da 19 pollici con dettagli rossi. I fari anteriori allo xeno sono incastonati nella classica forma a boomerang e ispirano la forma delle luci di coda. All’interno la consolle centrale, che si sviluppa verticalmente, separa il sedile di guida da quello del passeggero con una struttura a tre livelli: quadro informazioni, comandi e vani contenitori.

MOTORE Sotto il cofano di 370Z 50th Anniversary Edition pulsa il celebre V6 da 3,7 litri di Nissan da 332 CV di potenza e 366 Nm di coppia abbinato alla trasmissione manuale a 6 rapporti corti con sistema di sincronizzazione SynchroRev Match o, in alternativa, alla trasmissione automatica a 7 marce con paddle al volante e Adaptive Shift Control. Nel 2020, Nissan 370Z sarà disponibile in quattro allestimenti: modello base, Sport, Sport Touring e 370Z NISMO.