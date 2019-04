Autore:

Matteo Gallucci

PIU' SCELTA Novità di sostanza per la Nissan Micra nel 2019: la gamma si amplia con inedite dotazioni e motorizzazioni, tutte già disponibili presso le concessionarie italiane. Tra queste il cambio automatico, in abbinamento con il motore a benzina, e la nuova versione a GPL. Nissan Italia ha organizzato un super test drive presso la pista ACI Sara di Lainate (MI) dove andremo a provare tutte le nuove motorizzazioni disponibili per la piccola giapponese. Prima della prova su strada facciamo il punto con un rapido recap.

ANCHE A GAS Solo per il mercato italiano la Micra diventa bifuel benzina-GPL. Basata sul motore benzina turbo - ma parliamo stavolta dello 0.9 litri da 90 cv con cambio manuale a 5 marce - monta un serbatoio toroidale da 42 litri al posto della ruota di scorta. Consumi e caratteristiche tecniche? Trattandosi di una versione dedicata per l'Italia (il GPL tra i privati vale il 14% delle segmento B), saranno materia principale della prova su strada che presto potrete leggere qui sotto. Vi anticipo il prezzo che parte da 16.450 euro.

ENTRY LEVEL A proposito del motore a benzina: sotto al cofano troviamo ora il 1.0 IGT da 100 cv che sostituisce il 0.9 litri da 90 cv, abbinato al cambio manuale a cinque marce o all'automatico Xtronic di tipo CVT. Il “millino” inaugura alcune migliorie tecniche come il collettore di scarico integrato nella testata, albero in acciaio forgiato e gli attuatori elettrici sulla turbina. Aumentano i cavalli ma scendono le emissioni, tagliate di 15 g/km. Prezzi? 15.400 con il cambio manuale e 16.700 euro con l'automatico.

SPORTIVEGGIANTE Un po' più di pepe ce lo mette la Nissan Micra DIG-T, versione equipaggiata con il 1.0 litri turbo benzina da 117 cavalli, che fa il paio con un cambio manuale a 6 marce, nato dal 1.3 litri sviluppato da Nissan in collaborazione con Daimler. I numeri? 0 a 100 km/h in 9,9 secondi e una coppia di 180 Nm, capace però di toccare un picco temporaneo di 200 Nm in overboost. È il motore più “sportivo” attualmente disponibile, e anche per questo le Micra che lo montano godono di un assetto ribassato di un centimetro, di tarature ad hoc per sospensioni e sterzo e di cerchi in lega da 17'' di serie.

ANCHE L'OCCHIO... Passando agli accessori, ecco sulla Micra 2019 il NissanConnect, l'infotainment con schermo da 7 pollici di diagonale incastonato nella plancia, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e dotato di connessione wifi, oltre che di funzionalità ampliate. Non si tratta di un vero e proprio restyling per la compatta giapponese, visto che le principali novità sono sotto al cofano motore, ma dal punto di vista estetico si segnala l'arrivo del nuovo allestimento top-di-gamma N-Sport, che caratterizza la Nissan Micra 2019 con cerchi in lega e calotte specchi a effetto carbonio, tocchi in nero lucido sul paraurti e vetri posteriori oscurati, mentre gli interni sfoggiano rivestimenti in Alcantara, padiglione nero e bocchette bianche. Una Micra N-Sport ha infine un equipaggiamento di base più ricco, che include retrocamera e sistema iKey di serie, al prezzo di 19.100 euro nella versione a benzina e di 20.530 euro per quella a gasolio.