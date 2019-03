Autore:

Lorenzo Centenari

UNO IN PIÙ La riconosci quasi immediatamente. Sia che la si fissi dritta negli occhi (i fari con matrice a LED e tecnologia Adaptive Front Lighting), sia che lo sguardo volga in basso, e prenda nota degli esclusivi cerchi in lega Ibiscus da 19 pollici. Un nuovo allestimento si aggiunge al già sconfinato listino Nissan Qashqai: ecco la versione N-Motion, serie speciale che al design coniuga un equipaggiamento tecnologico da top di gamma. Prezzi da 29.800 euro, vale a dire 1.050 euro in più di Qashqai N-Connecta e 2.250 euro in meno rispetto allo step Tekna.

ARANCIO E MECCANICA Oltre agli elementi già citati, all'esterno il nuovo pack si esprime in paraurti anteriori e posteriori con finitura argentata, ben coordinati con le calotte degli specchietti retrovisori e le barre longitudinali sul tetto. Di Qashqai N-Motion, raffinato è anche l’abitacolo: sedili anteriori con inserti arancione scuro in corrispondenza dei fianchetti, inoltre impunture dello stesso colore. In arancio anche le cuciture delle imbottiture per le ginocchia ai lati dell’alloggio della leva del cambio, dei rivestimenti delle portiere anteriori, infine dei quattro tappetini sportivi.

TECHNO-QASHQAI Su Nissan Qashqai N-Motion sale a bordo di serie l'ultima release del sistema di infotainment NissanConect, con tanto di integrazione Apple CarPlay e Android Auto, riconoscimento vocale, ricerca destinazione su una singola riga, funzione Find My Car e aggiornamenti mappe e software over-the-air tramite smartphone. Completano il set tecnologico Intelligent Key, Intelligent Around View Monitor e Safety Pack. In sostanza, Qashqai N-Motion è una N-Connecta ulteriormente potenziata, e dal rapporto qualità-prezzo interessante. La soluzione è disponibile per tutte le motorizzazioni, versioni a trazione integrale escluse.