BUONE NOTIZIE DA CASA NISSAN Gli ultimi mesi non sono stati tranquilli per Nissan, che ha dovuto far fronte a questioni legate a possibili alleanze, valutazioni di affidabilità del brand e successive prese di posizione o smentite, che hanno portato un po’ di squilibri all’interno del colosso giapponese. Ma un adagio recita che dopo la tempesta torna sempre il sereno e le immagini catturate sul web di quella che potrebbe essere la futura sportiva della Casa, contribuiscono a far tornare un po’ di tranquillità, oltre che ad accendere gli animi degli appassionati di tutto il mondo. La generazione attuale di sportive Z ha circa un decennio e in questa decade ne sono state presentate differenti versioni, che dall’originale 350Z si sono evolute, appunto, nella 370Z non così diversa dalla precedente.

NOVITÀ STILISTICHE E TECNICHE IMPORTANTI Ma, a quanto pare, la prossima coupé Nissan farà grandi passi avanti sia a livello di stile sia nella tecnologia dei motori. Le notizie che si sono susseguite negli ultimi mesi risultano fondate, poiché la stampa americana ci fa sapere di avere percepito rumors da una fonte sicura all'interno della stessa Nissan. ''Stanno tornando alle radici della macchina'', dice la fonte rimasta del tutto anonima, dopo aver visto un prototipo durante una delle riunioni dei vertici giapponesi. Il motore è stato confermato, e sembra essere un tremila di cilindrata. Non è un segreto, dato che la serie Z è sempre stata legata a doppio nodo a un modello Infiniti Coupé: 350Z-G35, 370Z-G37. Attualmente, la Q60 Coupé, che ha sostituito la serie G, monta un V6 da 3 litri bi-turbo.

TANTA POTENZA E… ANCHE DI PIÙ A questo punto, è sufficiente ragionare con un pizzico di cognizione e… fantasia: la futura sportiva Nissan potrebbe avere una potenza di 400 cavalli, anche se si parla di una pepatissima versione Nismo da 500 cavalli. Attualmente, quest’ultimo valore sembra un po’ eccessivo, ma Nissan ci ha insegnato che una versione potenziata delle sportive è alla sua portata (GT-R Nismo…). Le auto della famiglia Z non sono tradizionalmente molto divertenti quando portate al limite delle loro prestazioni, ma la buona novella è che, quasi certamente, sarà ancora offerto un cambio manuale. Ciò non solo consentirebbe una migliore connessione uomo-macchina, ma potrebbe anche migliorare le prestazioni poiché Nissan non ha nella propria dotazione tecnica i cambi automatici più veloci del segmento. Anche la direzione stilistica sembra decisa, e il rendering visto in rete potrebbe essere d’ispirazione: un'auto sportiva dal design retrò ispirata alla mitica Nissan 240Z. Il design vintage è decisamente interessante e sarebbe importante avere un'alternativa alla più sofisticata e moderna Toyota Supra.