MEZZO SECOLO Carrozzeria in fibra di carbonio e motore V6 3.8 biturbo di derivazione GT-R Nismo, ma con la potenza che schizza da 600 a 720 CV grazie agli interventi su turbine e iniettori, oltre all’intercooler, ai pistoni, alle bielle, all’albero motore e alla distribuzione. Prezzo? 990.000 euro (tasse escluse). Nissan GT-R50 by Italdesign è l'edizione commemorativa dei 50 anni della factory italiana e della stessa Nissan GT-R. Segui insieme a noi, in diretta dal Giappone, la presentazione in video della versione definitiva.