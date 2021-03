DISINCAGLIARSI Metti che a Pasqua 2020 avessimo scommesso che Pasqua 2021 si sarebbe in fin dei conti dimostrata fotocopia (o quasi) della precedente: avremmo preso degli eretici. E invece l'Occidente è ancora fermo ai blocchi di partenza (o quasi), incagliato nelle secche di una pandemia che ha trasformato in modo drastico le nostre vite. Ha trasformato pure il mondo auto, ma in che modo? Come ha attraversato, l'automobile, un anno intero di emergenza sanitaria, e di riflesso, pisco-socio-finanziaria? Come si sono evolute le strategie di vendita, le abitudini dei consumatori, i programmi in direzione dell'elettrificazione? MotorBox ha fame di risposte e si rivolge ai marchi stessi, incontrandoli tramite la nuova rubrica MotorTalk, rassegna video nella quale ciascun brand espone la propria personalissima visione della situazione. Guardandosi indietro, ma soprattutto allungando lo sguardo agli anni futuri. Ospite della puntata odierna è il marchio BMW: parola a Roberto Olivi, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Group Italia. In gallery, la nostra video intervista.

SOSTENIBILITÀ A 360° La pandemia come opportunità per strutturare la propria presenza sui canali digitali, una presenza che era forte già da anni, ma che a colpi di Dpcm e bollettini bellici, il marchio dell'Elica si è visto nella condizioni - come ognuno degli attori del mercato - di riformulare in chiave di ecosistema vero e proprio. Potenziamento dei servizi a distanza e migrazione progressiva sulla rete non escludono, precisa Olivi, il ruolo dei dealer fisici: relazioni umane sempre al centro, un marchio premium riflette i propri valori soprattutto attraverso le persone. Premium, uguale formule di acquisto ad hoc, anche sostenibilità a 360 gradi: di prodotto, ma ancora prima, di processo. La leadership mondiale di settore assegnata nel 2020 al Gruppo BMW dal Dow Jones Sustainability Index è l'ennesima testimonianza di come, a monte di modelli come i SUV elettrci iX e iX3, ma anche di una flotta ibrida sempre più completa, e della quale le berline Serie 3 e Serie 5 plug-in hybrid sono solo la punta dell'iceberg, si sviluppi una filiera intera di best practice green. Elettrico, infine, per la super potenza bavarese significa anche idrogeno... Clicca Play qui sotto e scopri cosa ha in serbo BMW per il suo pubblico.