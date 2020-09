WHY NOT Talmente è consapevole di qualità e attrattività della sua gamma, BMW, da coniare come slogan commerciale una provocazione vera e propria. Un'espressione che in realtà ha la sua ragione, visto che il settore auto sempre più si orienta verso formule che del tradizionale acquisto sono alternative valide. Why-Buy: perché comprare? Sottinteso, quando puoi guidare una vettura nuova, senza gli oneri di proprietà e i rischi connessi. Ricorrendo, per esempio, al leasing. BMW Why-Buy Evo il nome del nuovo pacchetto di servizi di leasing operativo grazie al quale sia avanzare di acquistare l'auto, sia confezionarsi una rata mensile ancor più sostenibile di quella di un noleggio classico. Ecco perché.

SCALABILE Innanzitutto, il leasing è filosofia che piace sia a BMW Group, sia ai suoi clienti. La quota di contratti alternativi all'esperienza dell'acquisto (intesi anche quelli con finanziamento) cresce di anno in anno: nel 2020 in Italia sfiora ormai il 90%. Da qui il piacere e l'esigenza di studiare soluzioni sempre più a misura del consumatore tipo, sia egli un privato piuttosto che un professionista o azienda. Erogato da BMW Financial Services, Why-Buy Evo dunque il canale in grado di garantire l’esperienza di mobilità in assoluto più semplice, ma al tempo stesso anche completa. Cioè un leasing operativo che offre la possibilità di un canone già inclusivo di servizi, ma anche della libertà di modularne il contenuto e la durata (da 12 a 72 mesi) sulla base delle proprie specifiche esigenze, in un range crescente di offerta. Ai servizi base si affiancano i pacchetti Silver, Gold e Platinum Plus.

REPETITA IUVANT Per leasing operativo si intende una soluzione utilizzata in prevalenza dalle aziende per ottenere la disponibilità di un bene tecnologico, senza farsi carico del rischio della sua veloce obsolescenza. Si parla a volte impropriamente anche di noleggio operativo, visto che i punti di contatto col noleggio sono numerosi. Occorre inoltre distinguere il leasing operativo dal leasing finanziario (Why-Buy nel lessico BMW): nel primo caso, al termine del contratto l’utilizzatore può scegliere se restituire il prodotto, chiederne la sostituzione, oppure anche estendere il contratto. Manca invece la possibilità di riscattare il bene e di acquistarlo, caratteristica che invece appartiene al leasing finanziario. Ricordiamo anche come il leasing preveda benefici fiscali, come la deducibilità dei canoni.

ESEMPIO Con BMW Why-Buy Evo, Serie 5 berlina da 350 euro al mese (anticipo 12.700 euro), bollo, manutenzione ordinaria ed assicurazione RC Auto incluse. Il pacchetto Silver (da 441 euro al mese) aggiunge la polizza furto/incendio, cristalli ed eventi, mentre Why-Buy Evo Gold (498 euro al mese) include pure il rischio collisione. Why-Buy Evo Platinun Plus (520 euro), infine, comprensiva anche di polizza Kasko contro il danno totale della vettura. Optando per il noleggio a lungo termine, Serie 5 costa invece minimo 490 euro al mese (anticipo di 12.400 euro e vincolo di 36 mesi), ma include servizi aggiuntivi come manutenzione straordinaria, assistenza stradale, gestione multe e gestione sinistri. A ciascuno la sua formula ideale: Why-Buy Evo, indubbiamente, favorevole per i privati che non per le flotte.