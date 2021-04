L'ANTIVIRUS Chissà come descriveranno, i posteri, quella stagione disgraziata che cascò a cavallo tra il 2020 e il 2021. Sarebbe bello limitarsi a tirare le somme di un anno completo di emergenza Covid: per ora, invece, avanti a oltranza e chissà quando (e se) si tornerà alla vita vera. A oltranza, in tutto questo tempo, è nel frattempo andato avanti il mondo auto, industria cui nemmeno il virus più aggressivo può sopprimere la fame di progresso. Un mondo a cui puoi chiudere le fabbriche, ma al quale non potrai impedire di guardare sempre un metro più lontano dell'economia, la società, di prassi che come ti abitui, il mondo auto già considera obsolete. Come è cambiata l'automobile in un anno e oltre di lockdown intermittenti? Come parla, oggi, un marchio auto all'automobilista? Quali passi ha mosso l'auto elettrica, un tema all'ordine del giorno, ma che solo un giorno verrà sdoganata su tutti i livelli? Questi ed altri gli interrogativi ai quali la rubrica MotorTalk tenta di dare una risposta chiara il più possibile. Dando parola agli addetti ai lavori. A questo giro tocca a Renault Group: guarda la nostra intervista video a Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione del Gruppo Renault in Italia.

RIVOLUZIONE FRANCESE Per la Losanga, gli slogan a effetto sono il pane quotidiano. Ma ''Renaulution'' non è soltanto un neologismo, è anche sostanza. Renauluzione di prodotto, ma ancor prima - spiega Fontana Giusti - del concetto stesso di mobilità, vedi la nascita di un brand, che è Mobilize, che non esprime auto, ma un'intera gamma di servizi di mobilità ecosostenibile: soluzioni di ricarica, car sharing e altro ancora. Al momento, tuttavia, Renaulution è soprattutto forze fresche da inserire nella proprio flotta elettrica o elettrificata. Vedi Renault Arkana, il SUV coupé che sperimenta ogni declinazione del motore ibrido, vedi Dacia Spring, il city SUV 100% elettrico che di un nuovo concetto di trasporto ''green'' a breve raggio è ambasciatore genuino. Senza dimenticare il travaso di tecnologia che il Gruppo Renault oggi più che mai applica dal motorsport (vedi l'impegno di Alpine in Formula 1) al prodotto di serie. Elettrificazione e digitalizzazione di ogni aspetto commerciale avanzano a braccetto: come si acquisterà una Dacia o una Renault in futuro? Questo e tanto altro nel video qui sotto.