AUTO VS VIRUS Un anno abbondante è ormai trascorso, da quel giorno in cui l'Italia entrò in lockdown. Per poi uscirne, in fin dei conti, solo a spizzichi e bocconi e a macchia di leopardo. Il Covid-19 come uno tsunami del decimo grado della scala Richter. Sanità, società, economia. A oltre 12 mesi dallo scoppio della pandemia, come è cambiato il settore auto? Come si è evoluta la formula del contatto tra automobilista e offerta di mercato? Il comportamento al momento dell'acquisto ha camminato a braccetto con le nuove esigenze, le nuove tendenze, le nuove abitudini di vita? Quale il rapporto, oggi, tra gli italiani e l'auto elettrica? MotorBox incontra i manager delle Case automobilistiche in forma virtuale e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento sono al centro del dibattito. Nuovi canali di vendita e corsa all'elettrificazione in primis. Ospite della puntata oderina è il brand Volkswagen: guarda la nostra intervista con Giovanni Tauro, Direttore Marketing Volkswagen Italia.

UN BRAND IN CAMMINO Aumenta il tempo speso online dagli italiani, aumenta di riflesso anche l'impegno del marchio tedesco per intercettare le nuove tendenze. La strategia digitale di Volkswagen nasce prima della pandemia, ma con la pandemia si perfeziona e si struttura: il confine tra esperienza fisica e assistenza da remoto si assottiglia, e così sarà pure nel futuro, quando l'intero processo di acquisto si risolverà via web. Al momento, tuttavia, il percorso si conclude alla vecchia maniera. Cioè in concessionaria, cioè un presidio, spiega Tauro, giudicato necessario per assicurare un servizo completo, quindi anche alimentare la fedeltà al brand. E a proposito di futuro: se all'orizzonte si profila la mobilità 100% elettrica (e questo è un punto fermo), con la compatta ID.3 e il crossover ID.4 nelle vesti di apripista, lo switch tra la mobilità tradizionale e la rivoluzione EV avverrà un passo alla volta, un'ibrida alla volta. Anche perché ancora, al giorno d'oggi, un carburante come il diesel - un carburante il cui indice ecosostenibile è cresciuto ultimamente in modo esponenziale - conserva la sua ragion d'essere. Pur all'interno di un mix energetico e nel rispetto di una filosofia di responsabilità sociale via via sbilanciati verso l'alimentazione a batterie. Queste e altre riflessioni nella nostra video intervista. Clicca Play qui sotto.