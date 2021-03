PIATTO RICCO Per un mercato auto che ristagna, una nicchia (anzi un reparto strutturato) che galoppa. Quello - ormai lo sanno pure i muri - degli sport utility coupé. Lo sa pure Volkswagen, ecco quindi che dal Sudamerica verrà a far visita all'Europa un'auto, Nivus, che proprio il segmento SUV coupè rispecchia sotto ogni profilo. Variante di carrozzeria del piccolo T-Cross, Volkswagen Nivus debutterà nel Vecchio Continente nella seconda metà del 2021.

IPSE DIXIT La conferma giunge dal numero uno del marchio Volkswagen Ralf Brandstatter in persona, che ha annunciato l'ingresso di Nivus nella gamma europea nel corso della conferenza stampa annuale. Non è dopotutto una sorpresa: già alla premiere assoluta di dicembre 2019, Wolfsbug non fece mistero delle sue intenzioni sia di esportare l'auto sui mercati Ue (fra i quali anche l'Italia, o almeno tutto lascia intendere che sia proprio così), sia anche di inaugurare pure in patria la produzione stessa. La presentazione dovrebbe cadere in autunno, mentre la commercializzazione non dovrebbe tardare oltre dicembre 2021.

SABOR DO COUPÈ Lanciata dunque in Brasile la scorsa primavera, Volkswagen Nivus è in effetti tale e quale T-Cross, ma con una linea del tetto discendente verso il posteriore, tratto che le conferisce un profilo leggermente più sportivo. Costruito sul telaio MQB A0, la versione più piccola della piattaforma modulare del Gruppo VW, la stessa sia del SUV compatto T-Cross, sia anche dell'attuale Polo, rispetto a T-Cross è leggermente più lunga (4.266 mm) e più bassa (-10 mm). Bersagli di riferimento, Nissan Juke e Toyota C-HR.

NON SOLO NIVUS In Sudamerica l'auto viene venduta con un solo motore, il tre cilindri a benzina da 1,0 litri, unità che probabilmente costituirà anche il cuore della gamma europea. È possibile, tuttavia, che VW possa anche offrire edizioni più potenti, tipo il quattro cilindri da 1,5 litri. È altresì probabile che non saranno presenti motori diesel o ibridi, in parte per aiutare a mantenere i prezzi convenienti. A margine dell'annual press conference, Brandstatter ha anche annunciato il restyling della stessa Polo e di T-Roc nel corso del 2021. Tanta carne al fuoco.