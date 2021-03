BIG SUV Solo pochi giorni fa l'avvistamento di Audi Q9 – o almeno si pensa sia questo il nome –, il nuovo big SUV ad opera del brand di Ingolstadt. Ora, dalla Cina, arrivano le immagini, sfuggite in rete, di un altro gigante a quattro ruote, ma a marchio Volkswagen. Si tratterebbe di Talagon, grosso sin nel nome.

MOLTO GRANDE Il mastodontico SUV di VW avrebbe misure da record: una lunghezza di 515 cm, una larghezza di 200 cm per circa 180 cm di altezza. Attenzione però, non fatevi ingolosire troppo, per adesso Talagon sembra destinato a rimanere lontano dall'Italia...

I RUMOR Talagon sarebbe costruito su una versione estesa della piattaforma MQB del Gruppo VW e monterebbe un motore turbo da 2,0 litri, in due configurazioni, per una potenza, rispettivamente, di 188 CV e 223 CV. Per quanto riguarda la trazione, due varianti, una anteriore e l'altra integrale. Produzione e vendita – almeno pare – ad appannaggio del solo Paese asiatico. Dopotutto, se dalle nostre parte già Sua Maestà Touareg stenta a farsi largo...