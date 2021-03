L'HAI FATTA GROSSA L'appetito vien mangiando e chi avesse creduto che un bestione come Audi Q7 fosse sufficiente a sfamare la brama di status dei nuovi ricchi (ma anche quelli vecchi), beh si sbagliava. Che a Ingolstadt fosse all'esame un SUV di dimensioni superiori, un SUV del quale Audi Q9 sembra l'unico nome possibile, noi ve lo avevamo suggerito quasi due anni fa, a ridosso del reveal del super SUV coupé Q8. Ora abbiamo anche indizi concreti: nel Nord della Svezia, un esemplare tenta di mimetizzarsi con l'habitat circostante, senza tuttavia riuscire a mascherare la sua stazza da elefante delle nevi. È lui, è lui.

TARGET: X7 E GLS In attesa che Audi ci racconti un po' di più sul proprio bimbo ''cresciutello'', ci basiamo sulle immagini. In fondo, pure senza scheda tecnica alla mano, si realizza come Audi Q9 (nome provvisorio, ma realistico) sia sensibilmente più lungo anche di Q7, che da un estremo all'altro fa 5 metri e 06. Azzardiamo una misura di 5 metri e 20, una misura cioè che gli permetterebbe di rivaleggiare ad armi pari con BMW X7, Mercedes GLS, Range Rover LWB e il collega di Gruppo Volkswagen (nonché di piattaforma MLB) Bentley Bentayga. Q7 di terza generazione ha inoltre ricevuto un restyling di metà ciclo vita non molto tempo fa (2020): questo per avvalorare la tesi secondo la quale il giga SUV visto in Lapponia è un'auto a parte. Un'auto che in Cina e negli Stati Uniti troverebbe pane per i propri denti, inserendosi nel mercato dei truck di proporzioni ''medie'', almeno per gli standard locali. Q9 anche in Europa? Più difficile, anche se il caso scuola X7 mette tutto in discussione.

ECO BIG SUV Qualunque siano la sua destinazione e la sua data di uscita (2022?), aspettiamoci un abitacolo con sette posti di serie e un vano bagagli ragionevolmente enorme, anche 900 litri in configurazione cinque posti. Passando in rassegna gli spy shot, la parte posteriore sembra adottare i gruppi ottici di produzione, mentre l'anteriore testa fari che potrebbero anche inaugurare, per il marchio, un nuovo corso di design, essendo a doppio proiettore. Motori V6 e V8 biturbo elettrificati da tecnologia mild hybrid dovrebbero invece rappresentare una certezza, idem un Q9 plug-in hybrid. Monitoreremo il percorso di avvicinamento alla premiere.