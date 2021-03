NEVER ENDING COVID L'emergenza Covid è così: conosci la data di inizio, ma nessuna traccia della data di scadenza. Il mondo, intanto, deve andare avanti, e a proposito: a oltre un anno dallo scoppio della pandemia, come è cambiato il mondo dell'auto? Il modo di acquistare automobili si è adeguato alle nuove esigenze e alle nuove abitudini di vita? Le auto elettriche sono definitivamente entrate a far parte del carrello della spesa degli italiani? MotorBox incontra i manager delle Case automobilistiche in forma virtuale e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento sono al centro del dibattito. Canali digitali ed elettrificazione in primis. Ospite della puntata odierna è il marchio Honda, rappresentato dal Direttore Comunicazione e Ufficio Stampa Honda Automobili Italia Vincenzo Picardi.

IBRIDO A RITMO DI JAZZ Due le direttrici lungo le quali si è mossa Honda sin dalle prime fasi dell'emergenza: sicurezza di clienti e dipendenti, col potenziamento delle piattaforme digitali che ha chiaramente rivestito un ruolo chiave, inoltre l'inaugurazione di formule finanziarie il più possibile flessibili e personalizzate, che compensassero la comprensibile incertezza e incoraggiassero il cliente a compiere ugualmente il grande passo. Due percorsi paralleli sono anche quelli tracciati dal brand giapponese verso il paradigma full electric: l'utilitaria Honda e è già sul mercato e testimonia come la tecnologia dell'auto alimentata unicamente a batterie sia già a uno stadio evoluto, nel frattempo tuttavia il ruolo di cucitura tra la mobilità a emissioni zero e i carburanti tradizionali viene affidata a soluzioni ibride, appartengano esse alla sfera del full hybrid (vedi nuova Jazz) o dell'ibrido ricaricabile (vedi nuova CR-V). Clicca Play, guarda l'intervista completa a Picardi e matura la tua idea sulla vision di Honda.