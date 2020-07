QUARTA GENERAZIONE Honda Jazz in origine era una monovolume compatta apprezzata per praticità e comodità, vent’anni più tardi cambia la musica e la giapponese si trasforma nello stile e nei contenuti. Proprio così perchè con la IV generazione si passa definitivamente all’ibrido. I cambiamenti su nuova Jazz sono tanti sia dentro sia fuori, le forme non sono state stravolte, nel complesso il design è ora più moderno e al passo coi tempi.

COME CAMBIA A livello estetico lo stile è più morbido e armonioso, soprattutto al posteriore, dove risaltano i proiettori LED ripresi anche all’anteriore. Il frontale, dalle linee formose e delicate, è stato completamente ridisegnato e dispone di un montante sottile che assicura una maggiore visibilità. Honda Jazz è proposta anche in versione Crosstar: una variante tonica dalle forme scolpite e con assetto rialzato di 3 cm, che strizza l'occhio al mondo dei SUV.

GLI INTERNI Particolare attenzione è stata rivolta all’abitacolo. Tutta nuova la plancia completamente ridisegnata dove spiccano la strumentazione digitale e l’ampio touchscreen. Connettività al top grazie all’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay di serie. Nuova anche la struttura dei sedili, rivista sin dal telaio. Le modifiche hanno permesso di raggiungere i 30 mm di spessore per l'imbottitura, così da dare una sensazione di maggiore sofficità e accoglienza. Nella parte posteriore poi, il sistema Magic Seat permette di frazionare in un istante il comodo divanetto.

I SEGRETI DEL MOTORE Concreta e funzionale, Honda Jazz è spinta da un sistema ibrido del tutto simile a quello della più grande CR-V, e conta su un quattro cilindri i-VTEC da 1.5 litri, abbinato a due motori elettrici collegati alle ruote da una trasmissione a rapporto fisso. L’auto dispone di 3 diverse modalità di guida: EV Drive con la batteria agli ioni di litio che alimenta direttamente l’unità elettrica. Hybrid Drive in cui il termico alimenta un generatore, che a sua volta produce energia per il motore elettrico. Ed infine Engine Drive con il propulsore benzina che trasferisce il moto alle ruote anteriori tramite una frizione di blocco.

COME VA? La scheda tecnica parla chiaro: potenza massima di 109 CV e 253 Nm di coppia, più che sufficienti per scattare da 0-100 km/h in 9,4 e raggiungere i 175 km/h di velocità massima. Il sistema ibrido funziona davvero a dovere, in città per la maggior parte del tempo si viaggia nel più assoluto silenzio. Il passaggio dalla modalità EV a quella Hybrid è praticamente impercettibile. Se si affonda invece sull’acceleratore la musica cambia e il motore termico incomincia rumoreggia distintamente, con tipico effetto scooter. Per conoscere tutti i dettagli su prezzo, allestimenti e consumi reali della nuova ibrida giapponese vi basta cliccare sulla nostra video recensione.