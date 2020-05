GLI INGREDIENTI DEL COMFORT Dopo avervi parlato dei sistemi di sicurezza di nuova Honda Jazz e del funzionamento della nuova tecnologia ibrida, oggi il focus si sposta sul comfort. Quali sono gli accorgimenti messi in atto dalla Casa di Tokyo per aumentare la comodità della Honda Jazz hybrid 2020?

SEDILI AD HOC In fase di progettazione, per migliorare l'esperienza all'interno di una Honda Jazz 2020, particolare attenzione è stata data allo studio dei sedili anteriori. In particolare la nuova struttura, rivista sin dal telaio, ha permesso di raggiungere i 30 mm di spessore per l'imbottutura, così da dare una sensazione di maggiore sofficità e accoglienza, ma senza compromettere la stabilità del corpo, per mantenere la corretta posizione di guida, anche in curva. La nuova struttura dei sedili, inoltre, favorendo una postura eretta e composta, migliora il supporto lombare, prevenendo il mal di schiena, l'affaticamento e quella sensazione di dover sempre cambiare posizione durante la marcia che spesso si prova durante i lunghi viaggi.

IL POSIZIONAMENTO DEI COMANDI Altrettanta attenzione è stata posta sul posizionamento dei comandi all'interno dalla nuova Honda Jazz Hybrid 2020. Il pedale del freno, ad esempio, oltre a essere stato collocato più in profondità, è stato cambiato anche nell'angolo: ora più aperto di cinque gradi, così da consentire e una pressione più naturale. Sempre per il benessere del guidatore il volante - che ora guadagna 14 mm nella regolazione in profondità - è anche più verticale di 2 gradi, per favorire una presa più naturale e confortevole anche quando si giralo sterzo: una situazione in cui un volante più inclinato costringerebbe ad allungare maggiormente il braccio.

PER I PASSEGGERI Per i passeggeri posteriori è stato ricavato più spazio per le gambe, fino a un totale di 989 mm tra gli schienali anteriore e posteriore: il valore più alto della categoria. Non mancano su questo modello due cavalli di battaglia della Casa Giapponese già visti sulla Civic, ossia il posizionamento del serbatoio al centro del telaio, al di sotto dei sedili anteriori, che permette una maggiore versatilità nel gestire gli spazi, e i famosi Magic Seats posteriori, che possono essere abbattuti o sollevati a seconda dello spazio di carico necessario. Al seguente link trovate tutto sui prezzi della nuova Honda Jazz Hybrid.