RINNOVATA Svelata lo scorso ottobre in occasione di Honda Electric Vision 2019, la nuova Honda Jazz è pronta a sbarcare in Europa con un restyling che ne rinnova le forme e aggiorna il design dell’abitacolo. La piccola MPV giapponese arriverà in Italia solo con motore ibrido, un propulsore che abbiamo già avuto modo di provare su Honda CR-V Hybrid. Le sembianze restano quelle di una monovolume compatta, con ingombri contenuti e limitati, qualità indispensabili per l’uso in città.

COME CAMBIA Nuova Honda Jazz adotta il nuovo concetto stilistico “Yoo no bi”, che si esprime in linee affusolate e superfici lisce. Rispetto alla versione precedente le forme sembrano in effetti più morbide e gentili, con angoli smussati e ben levigati. Nella zona anteriore si distinguono i proiettori LED dal profilo allungato e il nuovo fascione anteriore che ingloba i fari fendinebbia. Il cofano corto ha permesso di installare inoltre montanti lunghi e ultrasottili, che migliorano visibilità e luminosità in abitacolo. Anche al posteriore ritroviamo luci di posizione a LED. L’altezza totale dell’auto è stata sensibilmente ridotta, così da garantire un assetto più stabile.

INTERNI HIGH-TECH L’abitacolo si distingue per la sua semplicità e per lo stile razionale. A bordo di nuova Honda Jazz non manca proprio nulla, al centro della console domina il touch screen da 9” che integra tutti i più recenti servizi di connettività, come Apple CarPlay e Android Auto. Sotto il display si ritrovano i comandi del climatizzatore, con un buon compromesso fra analogico e digitale. Nuovi anche i sedili “Magic Seat” realizzati con materiali idrorepellenti di ultima generazione. Il cruscotto virtuale dispone poi di uno schermo da 7” pollici di diametro.

MOTORE E PREZZO Honda Jazz 2020 sarà offerta in Italia solo con motore ibrido: si tratta dell’inizio di un lungo percorso che punta ad ampliare l’offerta di modelli elettrificati. Sotto il cofano di Honda Jazz batte un 4 cilindri da 1,5 litri di cilindrata. Questa motorizzazione è stata ribattezzata e:HEV e deriva direttamente dal sistema intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD), composto da un motore endotermico, da un’unità elettrica e da un moto-generatore. Il cambio sarà a rapporto singolo proprio come su Honda CR-V Hybrid. Nessuna notizia sui prezzi; il debutto negli showroom è previsto per la prossima estate.