HONDA JAZZ Della nuova city car compatta della Casa di Tokyo vi avevamo già parlato. Dopo aver conosciuto i prezzi di Honda Jazz vi abbiamo mostrato anche la versione mini-SUV, la Crosstar. Oggi ci dedichiamo ad un focus sulle dotazioni di sicurezza della Honda che, quale unica vettura del segmento supermini a montare l'airbag centrale di serie, si candida come auto più sicura della categoria.

L'AIRBAG CENTRALE La nuova Honda Jazz è dotata di 10 airbag, ma senza dubbio la novità più interessante è rappresentata da quello centrale. Il nuovo sistema di sicurezza è inserito all'interno dello schienale del guidatore e, in caso di attivazione, va a riempire lo spazio tra i due sedili anteriori, riducendo quindi l'impatto tra guidatore e passeggero nel caso di una collisione laterale. L'airbag, sfruttando tre ancoraggi, avvolge lateralmente il guidatore, coadiuvato dai pretensionatori delle cinture di sicurezza di entrambi i passeggeri anteriori: attivandosi questi riducono il movimento laterale dei soggetti, mentre il bracciolo anteriore, ora posizionato più in alto, funge da ulteriore strumento di separazione tra i passeggeri. Tutto questo riduce gli infortuni alla testa dell'85% in caso di impatto dal proprio lato e del 98% se l'impatto avviene dal lato opposto, dicono i test effettuati da Honda. Il video mostra il funzionamento del sistema (nella sezione video di questo articolo è disponibile il filmato in italiano).

AIRBAG I-SIDE Un'altra novità in fatto di sicurezza riguarda la parte posteriore dell'abitacolo, con l'airbag i-side. Si tratta di un unico cuscino integrato all'interno dei sedili che si attiva per proteggere i passeggeri dall'impatto contro il montante e la portiera nel caso di collisione laterale. La maggior sicurezza non ha minato la duttilità della Honda Jazz, che si avvale anche in questa nuova versione dei Sedili Magici, ribaltabili e a scomparsa, in modo tale da garantire una continuità tra abitacolo posteriore e piano di carico del bagagliaio. Le dotazioni di sicurezza di Jazz rispondono ai requisiti 2020 sulle collisioni laterali di Euro NCAP, l'ente che si occupa di valutare la sicurezza dei veicoli in Europa.

SICUREZZA PASSIVA La nuova Honda Jazz vanta, in termini di sicurezza passiva, anche il sistema ACE (Advanced Compatibility Engineering - Progettazione a Compatibilità Avanzata) che, tramite una rete di elementi strutturali collegati tra loro, distribuisce la forza generata da un eventuale urto in modo più uniforme sulla parte anteriore dell'auto, riducendo le forze trasmesse all'interno dell'abitacolo, ma anche all'eventuale altro veicolo coinvolto nell'incidente.

SICUREZZA ATTIVA Grazie ai sistemi di assistenza alla guida la compatta Honda può contare su una ricca dotazione anche in fatto di sicurezza attiva. La nuova telecamera quadrangolare ad alta definizione si occupa di riconoscere manto stradale e traffico, di rilevare il bordo esterno della carreggiata (sistema di mitigazione abbandono della carreggiata), l'approssimarsi di un veicolo in direzione opposta, il superamento della carreggiata senza l'uso degli indicatori di direzione (sistema di mantenimento della corsia) e la lettura della segnaletica stradale (riconoscimento segnaletica). Tra le altre funzionalità che concorrono a mantenere alto lo standard di sicurezza attiva ci sono la frenata di emergenza, il cruise control adattivo, il limitatore intelligente di velocità e la regolazione automatica dei fari abbaglianti. Di serie sull'allestimento Executive anche il sistema di informazioni sull'angolo cieco e quello di monitoraggio del traffico in avvicinamento.

LA PIÙ SICURA? Per sapere se Honda Jazz vincerà davvero il premio come auto più sicura della categoria city car compatte dovremo aspettare i dati ufficiali, ma gli ulteriori passi in avanti fatti dal nuovo modello lasciano ben sperare. D'altra parte, già nel 2015, la Jazz era risultata uno dei modelli più sicuri in assoluto, secondo i test euro NCAP. Riuscirà a confermarsi? Presto lo scopriremo.