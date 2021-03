IL SUV ALLA SESTA GENERAZIONE Uno dei modelli di maggiore successo per Honda è CR-V, il SUV di medie dimensioni che attualmente è arrivato alla sua quinta generazione. Ebbene, dopo avere svelato nei giorni scorsi la più piccola HR-V, in quel di Tokio pare si siano rimboccati per bene la maniche accelerando sul progetto della sesta generazione di CR-V. Le foto a corredo di questo articolo vi mostrano uno dei prototipi ripresi da molto lontano, usando un teleobiettivo dalla focale decisamente lunga, durante le prove dinamiche sulle piste di una struttura segreta in Europa.

UNO STILE DUTTO NUOVO Il design del nuovo CR-V sembra essere molto più pungente e spigoloso rispetto al modello di oggi, che è definito da linee smussate. Lo si nota dai proiettori e dalla calandra, oltre che dal taglio del posteriore, tutti con linee piuttosto nette. Chiaro, la pesante mimetizzazione ci induce a pensare che potranno esserci delle modifiche al look definitivo, tuttavia la forma e le proporzioni sembrano essere quelle conclusive. La lunghezza d'insieme potrebbe crescere un po’, permettendo a Honda di offrire una terza fila di sedili per rendere più versatile il suo inedito SUV.

SICURAMENTE IBRIDO, FORSE 100% ELETTRICO Finora le basi e la meccanica rimangono avvolte nel mistero, ma a giudicare dall'aspetto, il nuovo CR-V non sarà inizialmente un veicolo 100% elettrico e il sospetto è che questo nuovo modello arriverà con un motore a combustione, sebbene elettrificato con le diverse varianti di ibridizzazione. Però, rumor dal Giappone fanno propendere per un’ipotesi che non esclude a priori una versione di CR-V completamente elettrica, anche se in un orizzonte temporale più remoto. Per ora, dalla terra del Sol levante e tutto, manca solo la data di lancio che potrebbe essere nei primi mesi del 2022.