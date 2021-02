NATURALE EVOLUZIONE Honda CR-V Hybrid 2021 si evolve e lo fa nel mondo più semplice, passando alla tecnologia full hybrid e:HEV che già abbiamo visto su Honda Jazz (trovate la nostra prova qui). Un restyling, quello del SUV Honda, che riguarda esterni, interni, motore e molto altro, mentre arriva una speciale versione Sport Line.

Oltre a guadagnare il nuovo marchio e:HEV, le versioni CR-V 2021 vantano un nuovo emblema frontale, contraddistinto da contorni blu elettrico. La gamma 2021, inoltre, prevede anche una nuova versione Sport Line, con esclusivi dettagli cromati scuri all'esterno, sul frontale e sul posteriore, fari - le luci a LED sono di serie - e fanali fumé. All'interno dell'abitacolo, invece, ci pensano finiture nere Piano Black e rivestimenti Dark Wood dei pannelli della plancia a darle quel tocco sportivo e al contempo elegante. Nuovo anche il disegno dei cerchi in lega da 18'', i vetri posteriori oscurati - a partire dall’allestimento Elegance - e la funzione di ricarica wireless dello smartphone sull’allestimento premium Executive.

Honda CR-V 2021 è disponibile esclusivamente con l'avanzata tecnologia di propulsione ibrida e:HEV. Il sistema Honda Hybrid Performance con tecnologia i-MMD, Intelligent Multi-Mode Drive, è composto da 2 motori elettrici, una unità di controllo dell’energia, un motore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e un’innovativa trasmissione a componenti fisse. In particolare, il SUV full hybrid di Honda vanta un motore a benzina i-VTEC a ciclo Atkinson da 2,0 litri capace di 145 CV a 6.200 giri/min e un motore elettrico da 184 CV con una coppia di 315 Nm. Il motore da 2.0 litri, il propulsore elettrico, il motogeneratore e l’unità di controllo dell’energia si trovano nella parte anteriore, mentre il sistema di batterie agli ioni di litio è posizionato al di sotto del vano portabagagli. Honda CR-V 2021 è disponibile con trazione anteriore o integrale.

PRESTAZIONI, CONSUMI ED EMISSIONI Grazie al sistema di propulsione benzina-elettrico Honda CR-V è in grado di coprire lo 0-100 all'ora in 8,6 secondi in versione FWD, mentre servono 8,9 secondi con la AWD. La velocità massima è di 180 km/h. Il sistema ibrido produce - secondo lo standard WLTP - un minimo di 114 g/km di CO2, che diventano 151-163 g/km nel ciclo combinato, mentre il consumo di carburante è di 5,0 l/100 km e va da 6,6 a 7,2 l/100 km nel ciclo combinato.

La tecnologia i-MMD spazia automaticamente tra le 3 modalità di guida EV Drive, Hybrid Drive e Engine Drive. Quando Honda CR-V è in modalità EV la batteria agli ioni di litio alimenta direttamente il propulsore elettrico (accoppiato alle ruote), se è in Hybrid Drive, invece, è il motore termico che alimenta il generatore elettrico, che a sua volta alimenta il motore a propulsione elettrica. In modalità Engine Drive, infine, il motore termico è collegato direttamente alle ruote attraverso una frizione lock-up, di blocco. Nella maggior parte delle situazioni di guida in città. CR-V Hybrid passerà dalla modalità Hybrid a quella EV e viceversa. Nella modalità Hybrid Drive l’energia in eccesso prodotta dal motore a benzina può anche essere sfruttata per ricaricare le batterie attraverso il generatore. In modalità EV Drive Honda CR-V offre un’autonomia di circa 2 km a emissioni zero. La modalità Engine Drive è la più efficiente per la guida ad alta velocità, come in autostada, e può essere integrata dalla funzione boost on-demand col propulsore elettrico che offre supporto, in determinate condizioni, per la coppia del motore. La modalità Sport offre al sistema ibrido un'accelerazione più reattiva.

TRASMISSIONE A RAPPORTO FISSO Honda CR-V Hybrid e:HEV, anziché usare una trasmissione di tipo tradizionale, ha dunque un sistema con singolo rapporto fisso, in grado di distribuire la coppia in modo più fluido. Questa trasmissione Honda è più compatta rispetto al cambio planetario e-CVT che generalmente si trova su altri veicoli ibridi ed è più reattiva. Ingegneri e progettisti si sono impegnati a fondo per garantire che il passaggio tra le fonti di alimentazione - inclusa la funzione Start&Stop - fosse praticamente impercettibile agli occupanti.

RALLENTARE CON LE PALETTE CR-V e:HEV è poi dotato di un sistema di decelerazione con palette che permette al conducente di regolare i tempi di decelerazione. Dietro al volante, un po' come se fossero quelle del cambio, le palette permettono di gestire la decelerazione: tirando indietro la paletta sul lato sinistro la velocità di decelerazione aumenta, rallentando più rapidamente l'auto. Tirando invece indietro la paletta sul lato destro, il guidatore può ridurre la velocità di decelerazione, rallentando così l'auto più dolcemente. La frenata rigenerativa verrà utilizzata durante la fase di decelerazione.

Il nuovo CR-V e:HEV, sviluppato sul recentissimo telaio Honda, promette un’esperienza di guida sempre coinvolgente e un comfort da prima della classe con il plus di impeccabili rifiniture degli assemblaggi. La struttura rigida e leggera beneficia di un basso centro di gravità, una sofisticata messa a punto delle sospensioni anteriori e posteriori, nuove tecnologie di monitoraggio della guida e un nuovo volante a rapporto variabile. L’avanzata tecnologia di guida a trazione integrale - Real Time AWD con Intelligent Control System - e la maggiore altezza libera dal suolo intendono garantire a Honda CR-V e:HEV un'eccellente dinamica nella guida in fuoristrada.

DAVANTI Le nuove sospensioni e la maggiore rigidità del corpo vettura promettono, sulla nuova gamma 2021, un’esperienza di guida coinvolgente e divertente. L’elevato comfort di guida a bordo della nuova Honda CR-V Hybrid 2021 è da ricercare nella configurazione delle parti meccaniche e nell’integrazione di avanzate tecnologie volte a massimizzare l’efficienza. All’anteriore, le sospensioni MacPherson con braccio ribassato offrono una maggiore rigidità laterale, garantendo un’ottima manovrabilità, oltre ad una bassa rigidità longitudinale.



DIETRO Nella zona posteriore, le nuove sospensioni Multi-link offrono una maggiore stabilità alle alte velocità, un comfort di guida superiore ed una manovrabilità più lineare abbinati al servosterzo elettrico EPS. La solida barra stabilizzatrice posteriore accentua la sterzata riducendo il rollio della vettura, mentre la nuova struttura del sotto telaio montata su gomma migliora l’isolamento acustico rispetto al modello precedente.

ALTEZZA DA TERRA E TRAZIONE L’altezza libera dal suolo raggiunge ora i 190 mm per i modelli ibridi a trazione anteriore e i 200 mm per quelli a trazione integrale. La tecnologia di guida a trazione integrale Real Time AWD con Intelligent Control System è calibrata per offrire consumi di carburante e guidabilità ottimali. Supporta l'asse frontale per una guida fluida ed efficiente, anche nell'uso di tutti i giorni, per esempio dando energia alle ruote posteriori in partenza da fermo. Quando, invece, il trasferimento della coppia alle ruote posteriori non è necessario, come durante l’andatura a velocità di crociera, il relativo albero di trasmissione elimina la coppia e riduce la resistenza meccanica.

IL VOLANTE Il trasferimento delle vibrazioni al volante è stato minimizzato incrementando il diametro della colonna di sterzo a 30 mm, ossia, il 36% in più rispetto al CR-V precedente, e posizionando il leggero motore di comando sulla cremagliera a doppio pignone - disponibile anche sull'ultima Honda Civic - anziché, come di consueto, nella colonna dello sterzo. La manovrabilità a bassa velocità è migliorata, con una riduzione del 26% nella misurazione da arresto ad arresto del volante, fino a 2,34 giri.

I FRENI L'impianto frenante della nuova Honda CR-V 2021 vanta dischi da 320 mm all’anteriore e 310 mm al posteriore, migliorati grazie all’aggiunta di un servofreno elettronico EBB, in grado di calibrare le prestazioni in base alla velocità del veicolo e agli input del guidatore. Inoltre, rispetto ai sistemi tradizionali, è in grado di sviluppare una pressione idraulica superiore e più rapida, riducendo la spinta necessaria sul pedale, favorendo una maggiore sicurezza in tutte le condizioni di frenata. La tecnologia ibrida si avvale di un sistema di frenata rigenerativa per catturare l’energia che andrebbe altrimenti persa durante la decelerazione.

Le proporzioni dell'abitacolo di CR-V Hybrid 2021 sono rimaste inalterate rispetto alla gamma 2019. Il design orizzontale del quadro comandi e del layout migliora è volto ad amplificare la sensazione di spaziosità dell'abitacolo, offrendo una sensazione di robustezza e solidità, mentre le finiture effetto radica del precedente modello sono state sostituite da quelle silver sulla console, sui pannelli delle portiere e sul cruscotto, migliorando la qualità dell’ambiente. I dettagli cromati impreziosiscono ora le cornici delle bocchette dell'aria, le razze del volante, le maniglie delle portiere e i comandi del climatizzatore. I sedili sono rivestiti in un elegante tessuto nero sulle versioni di serie e in morbida pelle, nei colori nero o avorio, sugli allestimenti top. La capacità del bagaglio va dai 497 ai 1.061 litri, praticamente identica rispetto alla precedente versione.

COMANDI Honda CR-V e:HEV 2021 è equipaggiato con uno schermo touch centrale, oltre all’Interfaccia di Informazione del Conducente DII - Driver Information Interface - da 7 pollici, visibile attraverso il volante. I comandi fisici sono tuti collocati al di sotto del display touch centrale. Le funzioni di controllo del sistema ibrido e:HEV si trovano nella console centrale, con un selettore che sostituisce la tradizionale leva. Per attivare le funzioni di marcia, parcheggio e folle è necessario premere il selettore, mentre per la retromarcia basta sollevarlo.

SPORT LINE Sulla versione speciale Sport Line i sedili sono in pelle nera con logo a sbalzo Black Edition. Le finiture argentate sulla console, sul cruscotto e sui pannelli delle portiere lasciano spazio alla radica scura in effetto Dark Wood, con una finitura color nero lucido che impreziosisce i comandi del sistema Infotainment, del clima automatico bizona, dei comandi al volante, del selettore di marcia e delle maniglie delle alle portiere. Il rivestimento del tetto e dei montanti fanno il pari con gli esclusivi sedili in pelle nera.

TECNOLOGIA Il software Honda Connect di seconda generazione, disponibile a bordo di CR-V e:HEV, promette un funzionamento ancora più intuitivo e avanzato, oltre ad una perfetta integrazione per smartphone ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. L’allestimento top di gamma offre in più la funzione di ricarica wireless dello smartphone. Gli occupanti dei sedili anteriori hanno a disposizione porte USB da 1,0 e 1,5 A, mentre i passeggeri della seconda fila possono usufruire di 2 porte USB ad alta capacità di 2,5 A posizionate sul lato posteriore della console centrale. Il volante integra anche i comandi del telefono Bluetooth3 HandsFreeLink, oltre a quelli del controllo predittivo della velocità di crociera e del sistema di mantenimento della corsia.

Il design della piattaforma di Honda CR-V 2021 integra l’esclusiva struttura della carrozzeria di nuova generazione ACE - Advanced Compatibility Engineering - che impiega una rete di elementi strutturali connessi per distribuire l’energia della collisione in modo più uniforme. Questo design contribuisce a ridurre le forze trasferite alla cella del passeggero in caso di collisione, offrendo una resistenza allo schiacciamento frontale, laterale e posteriore.

SICUREZZA ATTIVA Accanto al sistema di sicurezza passiva si schiera il pacchetto di tecnologie per la sicurezza attiva e assistenza alla guida Honda Sensing, che vanta la chiamata di emergenza eCall quale standard su tutti gli allestimenti CR-V in Europa. Il pacchetto Sensing comprende il sistema di frenata a riduzione di impatto CMBS, quello di segnalazione di collisione anteriore FCW, l'avviso di abbandono della corsia LDW, il sistema di mitigazione abbandono della carreggiata RDMS, il sistema di mantenimento della corsia LKAS, ma anche il Cruise Control Adattivo, il riconoscimento della segnaletica stradale TSR, il limitatore intelligente della velocità ISL e il controllo predittivo della velocità di crociera. Tra le altre funzioni di sicurezza ci sono il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco BSI, quello di monitoraggio del traffico in manovra CTM e la telecamera posteriore multiangolare. Di serie sono disponibili il sistema di controllo della stabilità del veicolo VSA con controllo di trazione e il sistema di avviso in caso di pneumatici sgonfi. Il sistema Honda AHA - Agile Handling Assist - lanciato in anteprima sul SUV CR-V nel 2018, continuerà a essere disponibile sui modelli successivi. Il sistema di stabilità elettronica è stato appositamente regolato per riflettere le tipiche condizioni del manto stradale e gli stili di guida del mercato europeo. Fornisce un'assistenza discreta e quasi impercettibile favorendo una maggiore sicurezza e un comportamento più fluido e prevedibile del veicolo alle basse e alte velocità, impartendo al volante comandi brevi e rapidi.

Le colorazioni della nuova gamma 2021 sono 8: c'è la pastello Rallye Red, disponibile di serie solo sulle versioni Comfort ed Elegance, le tinte metalizzate Lunar Silver, Modern Steel, Cosmic Blue e Premium Crystal Red - quest’ultima disponibile soltanto su versioni Lifestyle ed Executive - e infine le perlate Platinum White, Crystal Black e Premium Agate Brown. La versione Sport Line di Honda CR-V Hybrid 2021 è disponibile nei 2 colori Crystal Black Pearl e Platinum White Pearl. Per le versioni Lifestyle ed Executive, e sulle colorazioni Crystal Black, Premium Agate Brown, Modern Steel e Premium Crystal Red, sono disponibili i rivestimenti dei sedili in pelle color avorio.

MOTORE i-VTEC e:HEV da 2,0 litri 4 valvole per cilindro; motore a ciclo Atkinson Rapporto alesaggio e corsa 81,0 x 96,7 mm Cilindrata 1993 cc Potenza massima motore termico 107 kW/145 CV a 6.200 giri Potenza massima motore elettrico 135 kW/184 CV Coppia massima motore termico 175 Nm a 4.000 giri Coppia massima motore elettrico 315 Nm

SOSPENSIONI Anteriore MacPherson Posteriore Multi-Link

DIMENSIONI, PESI, CAPACITÀ i-VTEC e:HEV FWD da 2.0 litri i-VTEC e:HEV AWD da 2.0 litri Lunghezza totale mm 4.600 4.600 Larghezza specchietti inclusi mm 2.117,20 2.117,20 Altezza mm 1.679 1.689 Passo mm 2.663 2.662 Altezza libera dal suolo (con guidatore) mm 190 200 Capacità del bagagliaio con sedili posteriori abbassati litri 1.061 – 1.059 1.059 Capacità del bagagliaio litri 499 - 497 497 Peso in ordine di marcia kg 1.685 – 1.740 1.743 – 1.797 Peso massimo consentito kg 2.240 2.275 Capacità di rimorchio (con freni) kg 750 750 Capacità di rimorchio (senza freni) kg 600 600 Capacità del serbatoio litri 57 57

CERCHI E PNEUMATICI Ruote In lega da 18” Pneumatici Pneumatici 235/60

PRESTAZIONI i-VTEC e:HEV FWD da 2.0 litri i-VTEC e:HEV AWD da 2.0 litri Velocità massima (km/h) 180 180 Accelerazione 0-100 km/h (sec) 8,6 Elegance/Sport Line: 8,9 Lifestyle: 9,0 Executive: 9,2