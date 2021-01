QUANDO ARRIVA Le date papabili per la presentazione al pubblico, in base alle nostre fonti dal Giappone, indicano come marzo o maggio 2021: al di là di questo margine di incertezza - e del fatto che queste notizie non sono ancora ufficiali - l'attuale Honda HR-V (qui la prova) dopo 7 anni di onorato servizio si prepara al ricambio generazionale. La sua produzione terminerà a febbraio e oggi possiamo mostrarvi, per la prima volta, le foto spia della Honda HR-V 2022 che la sostituirà.

NUOVO LOOK La Honda HR-V 2022 sfoggerà un frontale più robusto, a maggiore sviluppo verticale, con una griglia del radiatore esagonale notevolmente più grande, un cofano piatto posizionato più in alto e fari anteriori più affilati. Di profilo si nota un padiglione più ampio e una linea del tetto più dritta, a vantaggio dello spazio in altezza per i passeggeri posteriori. Più sportivo il look del posteriore, caratterizzato da un lunotto spiovente tipico dei SUV-coupé. La sportività del lato B sarà mitigata dall'eleganza dei gruppi ottici posteriori: ''Di taglio elegante'', ci dicono i nostri fotografi che hanno ripreso il prototipo sul campo, impegnato in alcuni collaudi in Europa.

GLI INTERNI All'interno, la Honda HR-V 2022 dovrebbe guadagnare parecchio spazio grazie al passo accresciuto di cinque centimetri e presentare un cruscotto più elegante, con un quadro strumenti completamente digitale e un nuovo sistema di infotainment con touchscreen compatibile con le versioni wireless di Apple CarPlay e Android Auto, oltre al collegamento 5G. Migliorata la sicurezza, tramite una suite di aiuti alla guida Honda Sensing dalle funzioni ampliate.

MOTORI IBRIDI Più che rumors, per i motori dobbiamo ricorrere a congetture, ma sembra probabile l'adozione in gamma anche del propulsore ibrido e: HEV da 109 CV di Honda Jazz 2020, che combina un motore a benzina i-MMD da 1,5 litri e due motori elettrici. Si dice che il materiale di formazione del personale per la prossima generazione di Honda HR-V sarà disponibile per i concessionari già questo gennaio e quindi le specifiche preliminari, così come altri dettagli, potrebbero sfuggire molto presto sulla blogosfera giapponese.