In occasione delle prove di Forza 750 e X-ADV, Honda ha annunciato l'arrivo dell'app RoadSync per sfruttare l'Honda Voice Control System. Si tratta di un software proprietario che sarà presente su tantissimi modelli di moto e scooter 2021, in grado di implementare le funzionalità della moto con uno sguardo alla connettività. Dopo un primo periodo di collaudo e sviluppo, Honda ha rilasciato la versione destinata al mercato UK, menre per il resto d'Europa l'arrivo dell'app è stimata per i primi mesi del prossimo anno. L'app sarà compatibile con tutti i modelli di nuova generazione, con eccezione del Forza 350 che avrà una sua versione dedicata.

Con l'app RoadSync e un interfono da casco con connettività bluetooth, si potranno sfruttare cinque funzionalità.

NAVIGAZIONE : Le indicazioni stradali vengono comunicate attraverso l’interfono ed è possibile impostare fino a 5 destinazioni predefinite. La destinazione può inoltre essere inserita attraverso il comando vocale oppure dalle mappe, quest'ultime aggiornate tramite Google Maps.

CHIAMATE : Si possono impostare fino a 5 contatti predefiniti, rispondere alle chiamate oppure effettuarle attraverso il comando vocale. Per le chiamate in entrata, il sistema comunica vocalmente il nome del contatto al guidatore.

MESSAGGI : Si possono impostare 5 messaggi predefiniti, personalizzabili attraverso le impostazioni dedicate. Con il comando vocale il guidatore può selezionare il contatto e dettare il messaggio da inviare. I messaggi in entrata sono riprodotti dal sistema tramite interfono, mentre le app supportate sono WhatsApp e Facebook Messenger.

MUSICA : Prima di mettersi in sella, il guidatore può selezionare la sua app di musica preferita (Google Play Music, Spotify, Amazon Music) nelle impostazioni di Honda RoadSync .

METEO: Il sistema comunica le previsioni meteo fino alle cinque ore successive. Utilizzando il navigatore sono disponibili anche le previsioni meteo della destinazione selezionata

DOWNLOAD E MODELLI COMPATIBILI L'app RoadSync è compatibile esclusivamente con il sistema Honda Smartphone Voice Control disponibile per Honda X-ADV, Forza 750 e CB1000R. Il sistema di proprietà è una scelta che, nel lungo periodo, porterà ad avere un software all'avanguardia e perfettamente compatibile con i prossimi modelli della Casa di Tokyo. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito globale cliccando qui; presto sarà disponibile una pagina dedicata sul sito ufficiale Honda Italia. Il download sarà disponibile soltanto attraverso Google Play, dunque per i telefoni Android.