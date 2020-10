L’ATTESA È FINITA Finalmente è arrivato. Honda affianca all’enduristico X-ADV un vero e proprio scooter GT, il tanto atteso Forza 750, arrivato insieme ai nuovi 350 e 125, anch’essi Euro5. L’obiettivo è quello di diventare il re dei maxiscooter, dichiarando guerra al Yamaha Tmax.

Prendete la base tecnica dell’XDV, metteteci un look aggressivo aggiungete quell’aria da “scooter motociclistico” GT tipico della Honda Integra – che viene pensionato - ed ecco a voi il Forza 750. Lo stile è caratterizzato da linee taglienti, soprattutto nell’anteriore dove sono integrate le luci di direzione e il faro che, come il fanale posteriore, è full LED. L’ampia carena, il grande plexi e la sella promettono grande comfort, e sotto la sella c’è un vano da 22 litri capace di ospitare un casco integrale. Non manca la presa USB (di tipo C) così come non mancano i vani porta oggetti nel retroscudo. Per gestire le serrature, l’avviamento e il bauletto posteriore c’è la comodissima Smart Key.

Quanto a tecnologia, il Forza 750 alza l’asticella nel segmento dei maxi scooter. Fa il suo esordio lo schermo da 5” TFT a Colori da cui gestire le 4 mappe motore, di cui una personalizzabile e 3 livelli di Traction Control, Freno Motore e di potenza erogata. Collegando il telefono alla moto via bluetooth si possono gestire chiamate, messaggi, navigatore e, se avete un auricolare, c’è anche il comando vocale. Il tutto è gestito dal nuovo Honda Smart Voice Control System, un sistema progettato interamente dall’IT della Casa di Tokyo. Per visualizzare tutte le informazioni e interagire con la strumentazione ci sono i tasti posti sull’enorme blocchetto di sinistra, con il quale bisogna prendere un po’ la mano: una situazione analoga all’Africa Twin.

Il nuovo Honda Forza 750 presenta il cambio DCT a sei rapporti (gestibili anche con i tasti ''+'' e ''–'' sul blocchetto di sinistra) che con la nuova tecnologia ride-by-wire migliora il suo funzionamento: saprà esattamente quando – e come – cambiare rapporto. Due frizioni, una per le marce pari e una per quelle dispari, abbinato al motore bicilindrico di derivazione X-ADV rivisto per ottemperare alle norme dell’Euro5. Il bicilindrico da 745 cc, con doppio contralbero, ora eroga 58,6 CV a 6.750 giri/min e una coppia di 69 Nm a 4.750 giri/min: questo propulsore verrà presto adottato dall’X-ADV e dalle moto della famiglia “New Concept”, ossia NC750X & Co.

Ciclisticamente parlando il Forza 750 ha un telaio tubolare in acciaio con struttura a diamante, presenta un interasse di 1 metro e 59 cm e, con il pieno di benzina, pesa 235 kg con il pieno di benzina. Le sospensioni sono Showa: davanti c’è una forcella Big Piston a steli rovesciati, dietro il monoammortizzatore regolabile nel precarico, è collegato al forcellone attraverso l’architettura Prolink. I freni anteriori sono da 310 mm e hanno due pinze a 4 pistoncini, dietro il disco è da 240 mm. Gli pneumatici invece hanno sezioni da vera moto: 120/70 davanti e 160/60 dietro, rispettivamente calzati su cerchi da 17” e 15”.

La prima cosa che noto è che, salendo in sella, riesco comodamente a toccare con i piedi per terra grazie alla sella posta a 79 cm da terra. Grazie alla porzione più stretta in prossimità del cavallo, anche chi è più basso di 180 cm riuscirà a gestire il Forza 750 in fase di manovra: nonostante il suo peso, si riesce a spostare senza troppi problemi. Tenendo comodamente le chiavi in tasca, accendo il bicilindrico e parto verso il Lago di Bracciano. Il cambio DCT ha un attacco molto dolce, forse ancora di più rispetto a prima grazie al ride by wire: apro il gas e il doppia frizione cambia marcia quasi come se fosse un seamless. Se non fosse per il rombo del bicilindrico che scende di giri a ogni marcia inserita, non mi accorgerei del suo funzionamento!

Imboccata la statale per raggiungere il Lago, il Forza 750 mi offre una buona protezione aerodinamica: peccato che il parabrezza non sia regolabile elettricamente come sui modelli di cubatura più piccola, ciononostante il plexi lascia scoperto soltanto la parte alta del casco. Non compromette il comfort di marcia, sia chiaro, però chi copre lunghe distanze in autostrada preferirebbe un parabrezza leggermente più alto. Lo scudo, però, protegge bene: con i deflettori (optional) le vostre gambe non avvertiranno nemmeno uno spiffero d’aria. La sella è comfortevole, ben imbottita e il supporto lombare svolge egregiamente il suo lavoro. Peccato però che trovare la posizione giusta coi piedi – visto il poco spazio a loro dedicato – non è una cosa immediata. Ottimo invece il posizionamento del manubrio, che mi permette una postura di guida attiva ma, al contempo, riesco a mantenere il busto eretto. Il motore, neanche a dirlo, vibra poco e viaggia a bassi regimi anche a velocità autostradali.

HONDA FORZA 750: SOSPENSIONI E FRENI

I rettilinei finiscono, ed ecco che l’Honda Forza 750 passa da pratico e comodo commuter extraurbano a piacevole moto con cui destreggiarsi tra le curve. L’assetto è perfetto a mio avviso: mi sostiene bene nei trasferimenti di carico e tiene la moto stabile in percorrenza, come una vera e propria moto. Di luce a terra ce n’è in abbondanza, il 160 posteriore così come il cerchio da 17” regalano un buon appoggio in curva. Valida la frenata, che riesce a tenere a bada la mole del moto-scooter firmato Honda anche quando si alza il ritmo.

Nel misto ho preferito usare la mappa Sport visto che mantiene la marcia anche ad alti regimi, mentre in ingresso curva potete scegliere se dare un “colpo al meno” per avere più freno motore oppure aiutarvi con il freno posteriore: a voi la scelta. La mappa standard invece è ideale per il commuting: sceglie sempre il rapporto più lungo per ottimizzare i consumi (25 km/l registrati nel nostro giro di prova, prevalentemente extraurbano) mentre se volete sorpassare, aprite tutto e il motore scalerà un paio di marce per darvi tutta la potenza necessaria. Un peccato che, se si apre troppo la manetta, il cambio non mantiene la marcia più alta per tirarmi fuori dalle curve con l’ottima coppia ai bassi che caratterizza questo motore. Cosa che succede, invece, con la mappa rain, “stranamente” sfruttabile anche sull’asciutto!

Il traffico romano è tra i più difficili della Penisola. Ciononostante, il Forza 750 lo affronta con disinvoltura. Il fatto di toccare bene a terra mi aiuta a sgattaiolare tra le auto incolonnate, anche se devo fare attenzione agli specchietti fissati sulla carenatura. Eccezion fatta per questo dettaglio, il Forza è tutt’altro che ingombrante, il peso a basse velocità è ben gestibile e la risposta del gas è sempre intuitiva e mai brusca.

Il nuovo Honda Forza 750, arriverà a dicembre 2020, proprio come i fratellini 125 e 350. Quattro sono i colori disponibili: blu, rosso, grigio e nero grafite. Ovviamente non mancheranno gli accessori con cui personalizzarlo: borse laterali, manopole riscaldabili, sella riscaldabile… c’è di tutto! Il prezzo di lancio è di 11.590 euro, ma solo entro il 15 dicembre: entro quella data, i primi due tagliandi saranno in omaggio. È disponibile anche la versione da 35 kW idonea per la guida con patente A2.