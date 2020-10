NOVITÀ 2021 Honda Africa Twin, CB650R e CBR650R debuttano in versione 2021. Dopo la rinnovata CB125F, nuove colorazioni, qualche ritocco e Euro 5 anche per le due CB più grandi. Vediamo le novità in dettaglio.

HONDA AFRICA TWIN 2021 La maxienduro di Tokyo a partire da marzo 2021 sarà in vendita in Italia nella nuova livrea Pearl Glare White, meglio conosciuta come Tricolour HRC (quella della foto di apertura), ispirata alla XRV650 Africa Twin del 1988 e alle 4 vittorie consecutive, dal 1986 al 1989, della NXR750 alla Parigi-Dakar. Questa nuova colorazione della CRF1100L Africa Twin affiancherà le attuali livree CRF Grand Prix Red e Matt Ballistic Black Metallic. Per lei l'Euro 5 era cosa già fatta nel 2019: da questo punto di vista, solo una conferma delle caratteristiche originarie.

HONDA CB650R E CBR650R 2021 Non solo nuove colorazioni per le due seiemmezzo Honda. Le due 4 cilindri da 95 CV conquistano infatti l’Euro5 grazie alla nuova mappatura della centralina ECU, ai nuovi profili degli alberi a camme e della fasatura di aspirazione e all’adozione di un sensore dell’albero motore. Nuove modifiche anche per la ciclistica, con la forcella Showa SFF-BP (Separate Function Fork – Big Piston) da 41 mm, e per la strumentazione, con un cruscotto LCD migliorato. A queste migliorie si aggiungono un nuovo portatarga e la presa USB sotto la sella, un manubrio più avanzato sulla naked e migliorate superfici riflettenti per le luci anteriori della sportiva. La CB650R 2021 è disponibile nei nuovi colori Mat Gunpowder Black Metallic e Pearl Smooky Gray, oltre che nelle vecchie livree Mat Jeans Blue Metallic e Candy Chromosphere Red. La CBR650R 2021, invece, è disponibile in colorazione Mat Gunpowder Black Metallic e Grand Prix Red.