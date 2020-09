NEW ENTRY (LEVEL) Da quando è arrivata nel 2015, la Honda CB125F è sempre stata considerata la moto entry level per la Casa di Tokyo: facile, versatile e parsimoniosa nei consumi. Con il nuovo modello 2021, queste tre caratteristiche vengono ulteriormente migliorate, tenendo sempre conto della qualità costruttiva e degli equipaggiamenti. Infatti la CB125F 2021 monta un nuovo fanale a LED e un cruscotto LCD per stare al passo con una clientela sempre più esigenze anche quando si parla di naked ''entry level''. La piccola naked giapponese, in realtà, è più italiana che mai visto che verrà prodotta nello stabilimento di Honda ad Atessa (CH).

Novità principale della piccola CB-F è il motore: ora si chiama eSP, ha una cubatura di 124 cc ed è sempre un monocilindrico monoalbero a due valvole raffreddato ad aria, abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Ora però rispetta le norme antinquinamento Euro5, è più leggero di 7 kg rispetto al propulsore che sostituisce e, soprattutto, cresce nelle prestazioni: grazie a nuovi valori di alesaggio e corsa (50 x 63,1 mm) ora è capace di 11 CV a 7.500 giri/min e 10,9 Nm a 6.000 giri/min. La Casa dichiara uno 0-200 metri coperto in 12,4 secondi, ma soprattutto un'efficienza dei consumi quasi da primato: Honda conferma un valore di 66,7 km/l nel ciclo WLTP che, con un pieno, si traduce in un'autonomia di oltre 700 km di autonomia. Questo grazie agli 11 litri di benzina accolti dal nuovo serbatoio, che riprende le linee della CB125R.

Cambiamenti importanti anche dal punto di vista ciclistico. La nuova Honda CB125F ha un telaio tubolare in acciaio con un peso complessivo ridotto di 1,7 kg ed è abbinato a una ciclistica semplice: forcella anteriore da 31 mm con steli tradizionali e doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico su 5 livelli. Il peso totale è di 117 kg, ovvero 11 in meno rispetto a prima. Oltre al peso contentuno, a renderla una moto facile e maneggevole ci pensano il manubrio alto e la sella alta soli 79 cm. La frenata è affidata a un disco singolo anteriore da 240 mm e un freno a tamburo posteriore, gestiti da un sistema combinato di frenata CBS. A garantire un'ottima agilità ci pensano gli pneumatici da 18'', con misure 80/100 all'anteriore e 90/90 al posteriore.