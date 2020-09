LIFTING 2021 Le prime novità in ottica 2021 iniziano a farsi vedere, Honda ha bruciato tutti sul tempo rinnovando tutta la gamma bicilindrica di piccola cilindrata, tra queste non poteva mancare la crossover CB500X. Per lei è un lifting di metà carriera che le permette di rimanere sempre appetibile oltre che di rispettare le normative antinquinamento Euro 5. Scopriamola insieme.

NUOVE GRAFICHE Partiamo dall’aspetto estetico della CB500X 2021. Le sovrastrutture, rinnovate recentemente nel 2019, vengono confermate anche per il model year 2021. A cambiare sono le grafiche, che cambiano leggermente rispetto alle precedenti e sono associate ai rispettivi colori disponibili: rossa, nera o bianca. Per tutte il telaietto posteriore è stato verniciato di rosso, una piccola citazione all’adventure per eccellenza della Casa dell’Ala, la Honda Africa Twin 1100 (qui il link alla prova).

MOTORE EURO 5 Protagonista dello scorso aggiornamento, il motore gioca un ruolo fondamentale anche sulla CB500X 2021. Sfruttato come elemento portate (ciò aumenta anche la rigidità del telaio), il bicilindrico parallelo frontemarcia da 471 cc eroga 48 CV a 8.500 giri/min. e 43 Nm di coppia massima a 6.500 giri/min ed è omologato Euro 5 come imposto dalle vigenti normative. Ottimi i consumi dichiarati, 28,6 km/l che, combinati al serbatoio da 17 litri, garantiscono buone percorrenze.

CICLISTICA CONFERMATA Con l’aggiornamento del 2019, Honda ha messo l’accento sul carattere avventuriero della sua crossover, aggiornamenti che ritroviamo anche sul model year 2021. La ruota anteriore è da 19 pollici mentre è da 17 il posteriore, peccato che non siano a raggi. Il comparto sospensioni prevede una forcella con steli di 41 mm, regolabile nel precarico molle con corsa 150 mm e un forcellone in acciaio scatolato con ammortizzatore Pro-Link regolabile nel precarico su 5 posizioni ed escursione ruota 135 mm. Compatta negli ingombri, la CB500X riesce a contenere anche il peso: 197 kg con il pieno di benzina.

DATA D’USCITA E PREZZO Come le altre bicilindriche, CB500F e CBR500R, anche la CB500X arriverà nei concessionari a inizio ottobre 2020, il prezzo non ci è ancora stato comunicato ma vi aggiorneremo non appena verrà svelato.