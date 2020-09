(H)ONDATA DI NOVITÀ Proprio come le sorelle CBR500R e CB500X, anche la naked CB500F è stata aggiornata da Honda soltanto dal punto di vista cosmetico e dell’omologazione. Non avrà il faro tondo e lo stile neo retrò della CB1000, ma la CB500F è tra le moto più apprezzate da una fascia d’età tra i 18 e i 24 anni. Da oggi i giovani potranno mettere mano su una naked 500 bicilindrica più ecologica grazie alla nuova omologazione Euro5.

MOTORE EURO5

La gamma delle bicilindriche di piccola cilindrata di casa Honda è stata rinnovata nel 2019, ma per il 2021 il nuovo model year ha portato con sé nuovi colori e grafiche – come da tradizione Honda – ma anche un ritocco al bicilindrico da 471 cc, capace di 48 CV a 8.600 giri/min e 43 Nm a 6.500 giri/min. L’omologazione Euro5, secondo la Casa, non cambia le caratteristiche del motore: capace di un buono spunto tra i 3.000 e i 7.000 giri/min grazie a una rivisitazione delle valvole eseguita sul m.y. 2019.

CICLISTICA, COLORI E PREZZO

Nemmeno telaio e ciclistica cambiano. La CB500F 2021 conferma un telaio in tubi d’acciaio con struttura a diamante, con sospensioni regolabili nel precarico molla e un impianto frenante composto da un disco a margherita da 320 mm e uno da 240 mm al posteriore. Il peso è di 189 kg, ovvero 4 in meno rispetto alla carenata CBR500R. Si rinnovano invece le grafiche e le colorazioni: ora la Honda CB500F è disponibile nel nuvo colore Candy Caribbean Blue Sea, che si affianca alle livree Grand Prix Red e Matt Gunpowder Black metallic. La moto arriverà nei concessionari a inizio ottobre 2020, il prezzo non è ancora stato comunicato dalla Casa madre.

HONDA CB500F 2021: SCHEDA TECNICA