IN ATTESA inizio mese Honda ha annunciato l'arrivo di un nuovo maxi scooter pronto a sfidare il T-Max non solo sulla carta, ma anche nelle vendite. L'X-ADV è senza dubbio un degno rivale, anche se per via del suo animo ''fuoristradistico'' non presenta le stesse caratteristiche sportive del maxi scooter di Yamaha. Ecco quindi che il Forza 750 è pronto a lanciare il guanto di sfida al T-Max 560... almeno nella teoria. Per scoprirlo dobbiamo aspettare il 14 ottobre 2020, e mentre aspettiamo con trepidazione questa data, Honda ha rilasciato un nuovo teaser che trovate qui sotto.

NUOVI DETTAGLI Ovviamente nel nuovo video, così come quello rilasciato a inizio mese, non si vede la figura dell'intero scooter ma alcuni dettagli che fanno intendere alcune soluzioni tecniche davvero interessanti: accensione keyless, inedito display TFT e luci full LED. Una su tutte è ovviamente il motore, gli appassionati del marchio avranno sicuramente riconosciuto i coperchi del bicilindrico da 745 cc già montato su X-ADV ma anche Integra e gamma NC. In tal caso la scheda tecnica reciterebbe – al netto di eventuali perdite di potenza dovute alla necessaria omologazione Euro 5 – 55 CV a 6.500 giri e 68 Nm a 4.500 giri/min., numeri ben superiori a quelli del rivale della Casa dei Tre Diapason (47,6 CV a 7.500 giri e 55 Nm di coppia a 5.250 giri). Oltre a qualche indizio sulla base meccanica il nuovo Honda Forza avrà linee tese e affilate come si sovviene a un vero scooter sportivo.